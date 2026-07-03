Ramos revela a “profecia” de Ronaldo após a vitória sobre a Croácia

O atacante Gonzalo Ramos desempenhou um papel decisivo na classificação da seleção de seu país, Portugal, para as oitavas de final da Copa do Mundo, às custas da Croácia.

Ramos entrou como reserva aos 62 minutos e conseguiu marcar o gol decisivo da vitória aos 4 minutos do tempo adicional (90+4).

O jornal Ábola publicou as declarações de Ramos à Sport TV, nas quais ele disse: “Foi uma partida difícil. Começamos perdendo no placar e, no final, a vitória veio em meio ao desespero e ao sofrimento”.

Ele acrescentou: “O mais importante é que nos classificamos e mostramos a força da nossa equipe. Esse jogo já ficou para trás, e agora precisamos nos concentrar no próximo confronto”.

E continuou: “O gol surgiu quase como um reflexo instintivo; sei que costumo me destacar nesses momentos. Normalmente, eu marco e decido os jogos”.

Ele destacou: “Mais uma vez, provei que estou aqui para ajudar e fazer a diferença. Há dias que são mais difíceis, mas o dia da partida é algo completamente diferente. Há coisas mais importantes do que jogar mais ou menos minutos”.

E enfatizou: “Se eu não tivesse minha energia de sempre, não conseguiria ajudar a equipe. Hoje consegui fazer isso, e valeu a pena. Cristiano Ronaldo me disse de antemão que eu seria importante e ajudaria a equipe. Também disse aos meus companheiros no vestiário para não se preocuparem, que, se eu entrasse em campo, marcaria. E cumpri o que prometi”.

Sobre o próximo confronto contra a Espanha, ele comentou: “É uma seleção forte. Mas queremos ser campeões do mundo, e quem quiser chegar longe neste torneio precisa enfrentar as melhores seleções. Será um grande jogo.”

Ele também falou sobre Diogo Jota, dizendo: “Falamos sobre ele todos os dias. Ele nos dá força, e a vitória de hoje foi muito especial”.

A rede “Opta” informou que Ramos marca um gol ou dá uma assistência a cada 37 minutos na Copa do Mundo, o que representa a melhor média entre todos os jogadores portugueses que contribuíram com cinco gols ou mais na história do torneio.