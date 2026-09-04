Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid, expressou sua grande admiração pelo zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsí.

Ramos não hesitou em elogiar as qualidades de Cubarsí, de 19 anos, destacando a tranquilidade e a firmeza impressionantes que ele demonstra dentro de campo, apesar da pouca idade.

O veterano jogador andaluz falou sobre a capacidade do zagueiro do Barcelona de lidar com as pressões impostas pelos altos níveis, ressaltando o quão excepcional é sua maturidade.

O site Tribuna publicou as declarações de Ramos, que disse: "Gostei muito de Cubarsí. O que mais me surpreende nele é a tranquilidade que possui. Nessa idade, jogar com tanta confiança e tomar decisões com tamanha maturidade é algo fora do comum".

Ao ser questionado se o jovem jogador segue uma trajetória em sua carreira parecida com a dele, o ex-capitão da seleção da Espanha evitou fazer comparações diretas e, em vez disso, pediu respeito à evolução própria do jogador.

E observou: "Não quero que Cubarsí seja o novo Sergio Ramos. Quero que ele seja a melhor versão possível de Pau Cubarsí. Ele tem algo especial e ainda tem um enorme espaço para evoluir".

Por fim, o ídolo da defesa espanhola deixou claro o quanto confia no futuro que aguarda o jovem zagueiro central, definindo as bases de que ele precisa para consolidar sua carreira com o passar do tempo.

E enfatizou: "Se continuar trabalhando, mantiver sua humildade e não perder sua enorme vontade de evoluir, ele tem tudo para se tornar um dos melhores zagueiros centrais do mundo".

E concluiu: "Espero que chegue o dia em que falemos sobre os melhores zagueiros da Espanha e Pau Cubarsí esteja presente entre eles, entre os melhores".

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