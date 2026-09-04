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Borussia Moenchengladbach v Real Madrid: Group B - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

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Ramos admite: o astro do Barcelona me surpreende e o que ele faz não é normal

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P. Cubarsi
S. Ramos
Espanha

Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid, expressou sua grande admiração pelo zagueiro do Barcelona, Pau Cubarsí.

Ramos não hesitou em elogiar as qualidades de Cubarsí, de 19 anos, destacando a tranquilidade e a firmeza impressionantes que ele demonstra dentro de campo, apesar da pouca idade.

O veterano jogador andaluz falou sobre a capacidade do zagueiro do Barcelona de lidar com as pressões impostas pelos altos níveis, ressaltando o quão excepcional é sua maturidade.

O site Tribuna publicou as declarações de Ramos, que disse: "Gostei muito de Cubarsí. O que mais me surpreende nele é a tranquilidade que possui. Nessa idade, jogar com tanta confiança e tomar decisões com tamanha maturidade é algo fora do comum".

Ao ser questionado se o jovem jogador segue uma trajetória em sua carreira parecida com a dele, o ex-capitão da seleção da Espanha evitou fazer comparações diretas e, em vez disso, pediu respeito à evolução própria do jogador.

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E observou: "Não quero que Cubarsí seja o novo Sergio Ramos. Quero que ele seja a melhor versão possível de Pau Cubarsí. Ele tem algo especial e ainda tem um enorme espaço para evoluir".

Por fim, o ídolo da defesa espanhola deixou claro o quanto confia no futuro que aguarda o jovem zagueiro central, definindo as bases de que ele precisa para consolidar sua carreira com o passar do tempo.

E enfatizou: "Se continuar trabalhando, mantiver sua humildade e não perder sua enorme vontade de evoluir, ele tem tudo para se tornar um dos melhores zagueiros centrais do mundo".

E concluiu: "Espero que chegue o dia em que falemos sobre os melhores zagueiros da Espanha e Pau Cubarsí esteja presente entre eles, entre os melhores".

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