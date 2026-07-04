Rahimi alcança um feito sem precedentes... e Mazraoui iguala um recorde lendário

A seleção do Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo após uma merecida vitória por 3 a 0 sobre o Canadá.

Os jogadores dos Leões do Atlas tiveram um desempenho excepcional ao longo dos 90 minutos.

A rede de estatísticas “Opta” informou que Nasser Mazraoui se tornou o segundo jogador marroquino a vencer 10 duelos ou mais (11) e a realizar 10 desarmes ou mais (10) em uma única partida da Copa do Mundo.

E acrescentou: “O único outro jogador marroquino a alcançar essa marca é o recordista de partidas pela seleção marroquina, Noureddine Nibet, na partida do Marrocos contra a Noruega na Copa do Mundo de 1998, quando venceu 12 duelos e realizou 15 desarmes defensivos”.

A “Opta” também destacou a façanha de Sofiane Rahimi, autor do terceiro gol contra o Canadá.

E esclareceu: “Rahimi contribuiu para três gols em cinco partidas disputadas na Copa do Mundo, marcando dois gols e dando uma assistência, e todas essas contribuições ocorreram após ele entrar como reserva”.

E ressaltou: “Esse é o maior número de contribuições para gols por um jogador africano que nunca foi titular em nenhuma partida na história da Copa do Mundo”.