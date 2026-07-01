Rafinha desobedece às orientações do Barcelona... e Ancelotti age com cautela

Reportagens da imprensa confirmaram que Raphinha, estrela da seleção brasileira, voltou aos gramados, mas ainda corre sozinho em uma corrida contra o tempo para estar pronto para o momento mais importante: vestir a camisa da Seleção na semifinal da Copa do Mundo.
O jornal espanhol “AS” explicou que Rafinha voltou aos treinos em campo pela primeira vez desde que sua lesão foi confirmada, mas está treinando sozinho sob a supervisão do fisioterapeuta da seleção brasileira.
O jornal destacou que a comissão técnica, liderada por Carlo Ancelotti, está lidando com extrema cautela com o caso do jogador e não deseja apressar seu retorno por medo de uma recaída.
O jornal informou que os indicadores médicos são positivos e confirmam que sua recuperação está progredindo bem; no entanto, a data inicial prevista para seu possível retorno continua sendo a partida da semifinal, caso o Brasil se classifique. Até lá, Ryan continuará ocupando seu lugar na escalação titular contra a Noruega.
Rafinha sofreu uma lesão muscular na perna direita após ser substituído na partida contra o Haiti no início da semana, mas exames recentes indicaram que sua recuperação está ocorrendo normalmente.
A Confederação Brasileira de Futebol aguarda ansiosamente o retorno do astro do Barcelona, mas se recusa a sobrecarregá-lo para evitar quaisquer complicações.
Por outro lado, o Barcelona pressiona o jogador para que não volte a disputar o torneio, por receio de sua segurança, mas Raphinha parece determinado a desafiar todas as circunstâncias e retornar à Copa do Mundo.