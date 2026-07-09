Rafael van der Vaart não entende nada do Erik ten Hag: “Acho isso muito triste”

Rafael van der Vaart não entende a maneira como certos treinadores são tão obcecados pelo futebol que parecem mal conseguir aproveitá-lo. Ele cita Erik ten Hag como exemplo, no programa “NOS WK Avond”.

No programa mencionado, fala-se, entre outras coisas, sobre o fato de Nordin Amrabat e Wim Kieft, ambos presentes como analistas, terem trabalhado juntos no PSV. Entre 2009 e 2011, Kieft atuou lá como assistente técnico, enquanto Amrabat era jogador do clube.

Kieft, porém, logo percebeu que aquela função não combinava com ele, como ele mesmo lembra. “Eu não era adequado para aquilo, e percebi isso muito rapidamente.”

“Eu estava lá com Ten Hag e Fred Rutten, e esses dois são realmente fanáticos pelo trabalho. O dia inteiro era só sobre trajetórias de corrida, análises táticas… Eles faziam isso muito bem, mas logo pensei: não me vejo fazendo isso pelo resto da vida”, conta Kieft.

Van der Vaart comenta: “Com isso, não dá para conversar sobre onde vamos hoje à noite, né? Ou o que vamos beber hoje à noite. Não, isso é realmente horrível. Com o Ten Hag, por exemplo: se você, como Ajax, vence o Real Madrid por 1 a 4 em Madri, aí você pensa, bem...”

“Mas no dia seguinte ele já estava no avião analisando o Fortuna Sittard. Quão triste isso pode ser? Eu acho isso muito triste. A gente também precisa saber aproveitar a vida. Se você vence em Madri por 1 a 4, não deve ficar analisando o Fortuna Sittard no dia seguinte.”

Amrabat acha que Ten Hag talvez esteja se arrependendo agora de não ter aproveitado aquele momento de verdade. “Isso também acontece comigo às vezes. Em certos momentos, percebo que nem parei para pensar nisso. O tempo passa tão rápido; de vez em quando, a gente precisa aproveitar mais a vida.”