Rafael van der Vaart: “Eu sabia que ele era bom, mas isso... Realmente fantástico!”

Rafael van der Vaart ficou encantado com Ro-Zangelo Daal no domingo à noite. O ponta do AZ foi o grande destaque na primeira parte da final da Copa contra o NEC.

Foi graças à sua excelente jogada individual que Mees de Wit conseguiu abrir o placar da final da Copa aos 30 minutos de jogo. Logo após o intervalo, Daal foi substituído por Isak Jensen.

Do banco de reservas, Daal assistiu satisfeito enquanto a vantagem do AZ aumentava cada vez mais. Com gols de Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit e Troy Parrott, o placar chegou a 5 a 1.

“Desde o primeiro minuto, ele foi o melhor”, elogia Van der Vaart o atacante no programa Studio Voetbal da NOS. “Na verdade, ele foi o único que fez o que se devia fazer em uma final: jogar o seu próprio jogo.”

Van der Vaart fala com admiração sobre a atuação do jovem jogador da seleção holandesa. “Na verdade, achei que foi uma verdadeira revelação. Eu sabia que ele era bom, mas se você consegue mostrar isso em uma final...”

“Foi realmente fantástico de se ver”, afirma o analista, que, de qualquer forma, gostou do AZ. “É uma vitória merecida para o AZ. Dava para perceber que eles já tinham disputado uma final no ano passado; isso ficou evidente logo no início da partida.”

“Se a gente observar a tensão e como os jogadores recebiam a bola, o AZ foi muito melhor que o NEC desde o primeiro minuto”, concluiu o ex-jogador.