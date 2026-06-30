O analista da NOS, Rafael van der Vaart, está extremamente decepcionado com a seleção holandesa. A Oranje foi eliminada pelo Marrocos na noite de segunda-feira, após a disputa de pênaltis, mas é sobretudo a estratégia do técnico Ronald Koeman que causa irritação.

Surpreendentemente, Koeman escalou cinco jogadores na defesa contra o Marrocos. No México, Tijjani Reijnders deu lugar a Nathan Aké.

Van der Vaart conclui que o experiente técnico falhou. “Você passa muito bem por um grupo difícil. Aí as coisas começam a dar certo. O que acontece na sua cabeça para você mudar tudo contra o Marrocos?”

“Eu realmente não entendo nada disso”, resmunga Van der Vaart. Em seguida, ele destaca um dos maiores pontos de discórdia na Seleção Holandesa.

Van der Vaart critica o meio-campista do Barcelona, Frenkie de Jong. “Frenkie fez hoje o pior jogo que já vi dele. Realmente decepcionante. Mas será que isso se deve ao esquema tático?”

“Acho que o meio-campo do Marrocos é a melhor parte da equipe. E aí você vai jogar contra eles com apenas dois jogadores? Não fiz faculdade para ser técnico, mas isso me parece um pouco desastrado.”

“O Frenkie só é bom quando a gente tem a posse de bola, mas hoje a gente não teve a posse de bola de jeito nenhum, então o Frenkie ficou realmente invisível. Esse é o nosso jogador... E o Cody Gakpo marcou aquele gol, mas é claro que também quase não tocou na bola”, conclui Van der Vaart sua crítica.