Rafael Ramos nega racismo contra Edenílson, e árbitro relata caso em súmula

A súmula da partida entre Inter e Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, registrou uma acusação de racismos. O lateral direito do Corinthians, Rafael Ramos, teria xingado o volante do Internacional, Edenílson, durante a partida ocorrida no Beira-Rio.

O português nega a ofensa e diz que gritou "foda-se, caralho" com o dono da camisa 8 do Colorado. O relato feito pelo dono do apito é diferente.

O árbitro Bráulio da Silva Machado detalha a discussão entre as partes e explica o que aconteceu.

"Aos 31 minutos do 2º tempo, no momento em que a partida estava paralisada, fui informado pelo jogador nº 8, da equipe sc internacional, sr. edenilson andrade dos santos, que seu adversário nº 21, sr. rafael antônio figueiredo ramos, havia proferido as seguintes palavras para ele: "foda-se macaco". neste momento paraliso a partida e chamo os jogadores envolvidos para relatarem o que havia acontecido, sendo que o jogador edenilson andrade dos santos, confirma as palavras anteriormente citadas e o jogador rafael antônio figueiredo ramos, afirma que houve um mal entendido devido ao seu sotaque (português) e diz ter proferido as seguintes palavras" foda-se caralho". devido a distancia dos atletas e barulho da torcida nem eu, nem outro integrante da equipe de arbitragem consegue ouvir ou perceber qualquer das palavras acima citadas. então dou continuidade a partida".