Racing x San Lorenzo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), pela 23ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

No El Cilindro, Racing e San Lorenzo duelam na noite desta quarta-feira (5), em Buenos Aires, às 19h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de vitória no jogo anterior, o Racing subiu para o 13º lugar, com 30 pontos. Já o San Lorenzo também venceu na rodada passada e está na 3ª posição, com 41 pontos.

Prováveis escalações

Racing: Arias; Mura, Sigali, Piovi, Romero; Nardoni, Moreno, Moralez; Oroz, Reniero e Gomez. Técnico: Fernando Gago.

San Lorenzo: Batalla, Gattoni, Pérez, Sánchez, Martegani, Elías, Braida, GIay, Leguizamón, Vombergar e Barrios. Técnico: Rubén Insúa.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?