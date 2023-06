Racing x Ñublense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela última rodada do Grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

O Racing recebe o Ñublense na noite desta quarta-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pela sexta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Diante de sua torcida, o Racing, líder do grupo com 10 pontos, entra em campo buscando uma vitória para encerrar a primeira fase no topo da tabela e, consequentemente, garantir o direito de fazer o jogo de volta das oitavas de final em sua casa.

Do outro lado, o Ñublense sonha não apenas com uma vaga na próxima fase, como também pode ir para a Copa Sul-Americana. Desta forma, o time chileno, terceiro colocado com 5 pontos, promete ir para cima do rival.

Prováveis escalações

Racing: Arias, Mura, Avilés, Piovi, Rojas, Moreno, Nardoni, Oroz, Rojas, Romero, Hauche e Romero.

Ñublense: Pérez, Cerezo, Caroca, Tauda, Reyes, Leiva, Zúñiga, Campusano, Rebolledo, Rubio e Muñoz.

Desfalques

Racing

Sem desfalques confirmados.

Ñublense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?