Racing x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa Libertadores 2025

Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Na semifinal da Libertadores entre Racing e Flamengo, a emoção está em ponto alto para fãs e apostadores. Utilizando sites de apostas legais, as apostas podem ser realizadas de maneira segura e regulamentada, oferecendo uma forma dinâmica de vivenciar uma das partidas mais importantes da temporada.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o Fortaleza por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Em busca do quarto título da competição, o Rubro-Negro entra em campo com a vantagem do empate para avançar à final após vencer o primeiro jogo em casa por 1 a 0. Até aqui, a equipe de Filipe Luís terminou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação do líder LDU. Nas oitavas de final, eliminou o Internacional por 3 a 0 no placar agregado e superou os Estudiantes nos pênaltis por 4 a 2.

"A vantagem é simbólica. Ela existe claro, mas ela é simbólica para nós ou para mim, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma, tentar vencer da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi com os Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito forte que eles têm, todos vimos contra o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos na Recopa, contra o Botafogo, o poder que esse time tem em transições. Então é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos. Criamos as chances, o gol veio no final, queria que o gol tivessem vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, uma equipe madura e que está com muita confiança. ", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Racing precisa vencer por dois gols de diferença para ir em busca do segundo título da Libertadores. Caso vença por uma diferença de um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Na atual edição, o time argentino eliminou o Peñarol por 3 a 2 no placar agregado nas oitavas de final e o Vélez por 2 a 0 nas quartas. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo E, com 13 pontos, cinco a mais que o Fortaleza, segundo colocado.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o retrospecto é equilibrado: o Flamengo soma duas vitórias, contra uma do Racing, além de quatro empates.

Racing: Cambeses; Gastón Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Bruno Zuculini (Sosa); Almendra, Solari, Nardoni, Conechny (Vergara); Maravilla Martínez.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal, Plata (Bruno Henrique).

Desfalques

Flamengo

Everton Cebolinha e Pedro seguem no departamento médico.

Racing

Franco Pardo, Alan Forneris, Elías Torres e Santiago Sosa estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 29 de outubro de 2025

quarta-feira, 29 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio El Cilindro - Buenos Aires, ARG

Retrospecto recente

Links úteis