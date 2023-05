Racing x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo visita o Racing na noite desta quinta-feira (4), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, na Argentina, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Botafogo por 3 a 2 no Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores buscando emplacar a segunda vitória no torneio. Atual campeão, o Rubro-Negro aparece na vice-liderança do Grupo A, com três pontos.

Na Libertadores, o Flamengo foi derrotado pelo Aucas por 2 a 1, mas venceu o Ñublense por 2 0. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli contará com Arrascaeta e Thiago Maia como opções na lista de jogadores relacionados.

Por outro lado, o Racing vem de duas derrotas consecutivas na temporada, mas busca manter o aproveitamento de 100% na Libertadores. A equipe está na liderança do Grupo A com seis pontos, após vencer o Ñublense por 2 a 0 e o Aucas por 3 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos, Fabricio Bruno, Erick Pulgar e Léo Pereira; Igor Jesus, Vidal, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro.

Racing: Gabriel Arias, Avilés, Sigali, Jonathan Galván (Insúa); Facundo Mura, Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Gabriel Rojas; Matías Rojas, Maxi Romero, Guerrero (Gabriel Hauch). Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Flamengo

David Luiz, Rodrigo Caio e Gerson são desfalques.

Racing

Maxi Moralez, suspenso, e Gonzalo Piovi e Jonatan Gómez, lesionados, estão fora.

Quando é?