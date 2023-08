Racing x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

Clássico argentino será disputado nesta quarta-feira (29); veja como acompanhar na TV e na internet

Racing e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (30), a 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final Copa Libertadores. Como empataram na ida sem gols, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcelo Hazan e comentários de Maurício Noriega (veja a programação completa aqui).

Após a vitória sobre o Tigre por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Argentino, o Racing volta as atenções para a Libertadores. A equipe conquistou a classificação para as quartas de final depois de eliminar o Atlético Nacional por 5 a 4 no placar agregado. Já na primeira fase, a equipe terminou na liderança do Grupo A, com 13 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado.

Do outro lado, o Boca Juniors vem de derrota para o Sarmiento por 1 a 0 no Argentino. Na Libertadores, o Boca terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos, cinco a mais que o Deportivo Pereira, segundo colocado. Já nas oitavas eliminou o Nacional nos pênaltis por 4 a 2. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Palmeiras x Deportivo Pereira na semifinal da Libertadores. No primeiro jogo, o Verdão venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Racing: Arias; Pillud, Sigali, Piovi, Rojas; Gomez, Moreno, Oroz; Ojeda, Romero, Hauche. Técnico: Fernando Gago.

Boca Juniors: Romero; Figal, Rojo, Valentini; Advincula, Fernandez, Zeballos, Medina, Fabra; Merentiel, Cavani. Técnico: Jorge Almiron.

Desfalques

Racing

Roger Martinez, Juan Ignacio Nardoni, Nicolas Reniero e Emiliano Vecchio estão lesionados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?