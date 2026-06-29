Rabiot: O que está acontecendo com Deschamps não é justo... e não há desculpas contra a Suécia

Adrien Rabiot, meio-campista da seleção francesa, afirmou que o elenco dos Bleus ficou em estado de choque ao receber a notícia do falecimento da mãe do técnico Didier Deschamps, ressaltando que não é justo que o treinador passe por um período de luto durante a Copa do Mundo de 2026, mas que a realidade do futebol impõe isso.

Rabiot disse na coletiva de imprensa dedicada ao confronto contra a Suécia nas oitavas de final: “Quando fomos informados do falecimento de sua mãe e da necessidade de ele deixar o campo de treinamento, foi um choque para nós, mas ele contou com toda a nossa confiança e apresentamos o melhor desempenho possível contra a Noruega na fase de grupos. Não é justo que ele viva um período de luto nessas circunstâncias, mas o futebol é assim.”

O jogador do Milan mencionou que Deschamps foi obrigado a deixar o campo de treinamento da seleção francesa por alguns dias devido ao falecimento de sua mãe, mas voltou com uma forte vontade de dar o melhor de si durante o torneio atual.

Rabiot continuou, explicando a situação atual do técnico: “Esse retorno também vai permitir que ele deixe de lado sua situação pessoal, o que é bom para ele. Ele ficou muito abalado, mas está tentando não afetar o grupo e não transmitir nenhuma energia negativa para nós, e queremos apoiá-lo; isso é o mínimo que podemos fazer”.

Rabiot também falou sobre o próximo confronto da França contra a Suécia, na terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ele reconheceu que a seleção de seu país entra na partida como a principal favorita à vitória, mas alertou, ao mesmo tempo, contra qualquer relaxamento após a onda de elogios que a equipe recebeu durante a fase de grupos.

Ele acrescentou: “Sabemos que somos os favoritos, mas não temos a menor intenção de nos apoiar no que já conquistamos. Não podemos relaxar; precisamos manter total concentração”.

Rabiot enfatizou que a seleção francesa se preparou com toda a seriedade para o confronto contra a seleção escandinava, acrescentando que o adversário conta com bons jogadores, especialmente no ataque.

O jogador de 31 anos falou sobre o polêmico gramado do MetLife Stadium, que foi criticado por outros jogadores, como o brasileiro Vinícius Júnior, e expressou satisfação com a relativa melhora no estado do gramado.

Rabiot concluiu suas declarações avaliando o estado da grama, dizendo: “O gramado não estava em boas condições, mas nós o inspecionamos há pouco e há uma leve melhora, já que a grama ficou um pouco mais alta e mais macia”, afirmando, ao mesmo tempo, que as condições do gramado do MetLife não servirão de desculpa para a equipe, uma vez que afetam ambas as equipes igualmente.