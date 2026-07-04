Rabia revela o segredo da força dos Faraós antes do confronto com Messi

Rami Rabia, zagueiro da seleção egípcia, afirmou que os Faraós buscam fazer história para si mesmos e para seu país, após a classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao eliminar a Austrália nos pênaltis.

Em declarações à imprensa após a partida, que terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, antes da vitória por 4 a 2 nos pênaltis, o jogador do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, disse: “Somos um grande time, formado por jogadores com vasta experiência em grandes competições; por isso, mesmo quando levamos um gol, nos recuperamos mentalmente rapidamente e voltamos a lutar”.

Rabia, que marcou o segundo pênalti do Egito, acrescentou: “É isso que estamos tentando consolidar; queremos mostrar ao mundo que estamos fazendo história para nós mesmos e para o nosso país”.

O zagueiro de 33 anos explicou que a seleção, que conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo ao derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 na fase de grupos e chegou às oitavas de final pela primeira vez, “joga agora com muita confiança; tentamos construir jogadas a partir da defesa e manter a posse de bola, temos jogadores capazes de controlar o ritmo da partida e recuperar a bola da maneira correta”.

Sobre o enorme apoio da torcida no estádio “AT&T” em Arlington, onde os gritos da torcida egípcia se sobrepunham aos da torcida australiana, Rabia disse: “Esse apoio significa muito para nós. Vemos tudo nas redes sociais e sentimos o carinho da torcida; isso nos dá uma motivação enorme”.

E continuou: “Jogamos para fazê-los felizes, e a felicidade deles nos motiva a dar tudo de nós em cada partida; quando eles estão felizes, sentimos que estamos no caminho certo”.

E Rabia concluiu dizendo: “Não queremos decepcioná-los. Sabemos o quanto eles amam o futebol e apoiam o Egito. É uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma forte motivação para nós”.