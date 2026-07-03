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Rabah Madjer: A eliminação da Argélia foi merecida... e Petković foi um desastre

V. Petkovic
Suíça x Argélia
Suíça
Argélia
Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina
Suíça
Argélia
Canadá

Primeiro comentário da lenda da Argélia após o fracasso na Copa do Mundo

Rabah Madjer, lenda da Argélia, criticou duramente o suíço Vladimir Petković, técnico dos “Verdes”, após a surpreendente eliminação da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da Suíça (0 a 2), na madrugada desta sexta-feira, nas oitavas de final da competição.

Majar afirmou em declarações ao programa “Nadina”: “A eliminação da Argélia foi merecida, pois não apresentamos nada contra a Suíça, que provou ser superior a nós e poderia ter vencido por uma diferença ainda maior”.

Ele acrescentou: “Sofremos com muita imprudência, mas o técnico entrou em campo com uma escalação errada, deixando alguns jogadores de fora e escalando o jovem Ibrahim Mazza como falso atacante, uma posição que está muito distante de suas capacidades”.

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E continuou: “Petković tomou algumas decisões desastrosas que abalaram psicologicamente os jogadores da Argélia, e a derrota foi merecida, na minha opinião”.

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E concluiu: “A preparação para esta fase, em princípio, não foi boa; alguns diziam que jogar contra a Suíça seria fácil e que a classificação estava garantida, mas eu já havia criticado essas afirmações, que não têm qualquer fundamento no mundo do futebol”.


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