Quinten Timber sobre sua saída repentina do Olympique de Marselha: “Em julho, eu vou…”

Quinten Timber deve deixar o Olympique de Marselha já no próximo verão. Pelo menos, é isso que a imprensa francesa está interpretando, com base nas declarações do jogador, que já disputou dez partidas pela seleção holandesa, em uma coletiva de imprensa.

No inverno passado, o Marselha contratou o meio-campista de 24 anos do Feyenoord por uma quantia modesta de 4,5 milhões de euros. Desde então, Timber disputou praticamente todos os jogos do campeonato francês, embora ainda não tenha participado de nenhum gol. O Marselha ocupa atualmente a sexta posição e luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Para reforçar esse objetivo, a diretoria do clube decidiu manter o elenco em “confinamento temporário” no centro de treinamento. “Acho que devemos encarar isso de forma positiva”, diz Timber sobre o assunto. “Estou gostando de estar com a equipe, de estarmos juntos.”

“Como já disse, precisamos jogar muito melhor do que nas últimas partidas, continuar olhando para frente e manter o otimismo. Estamos juntos há muito tempo. Acho que isso é algo positivo. Mais uma vez, precisamos nos concentrar no domingo. Estamos todos juntos nisso como time, como clube. É isso que importa para nós.”

Por fim, a imprensa francesa questiona Timber sobre seu futuro, mas ele não quer se alongar sobre o assunto. “Cheguei em janeiro e estou 100% focado no clube para nos classificarmos para a Liga dos Campeões. É nisso que está meu foco agora, no domingo”, afirma o holandês.

“Não penso no que pode acontecer em junho ou julho. Vou retomar as conversas em julho, aí poderei responder à sua pergunta. Agora estou 100% focado nestes últimos quatro jogos com o Olympique de Marselha. Quero ganhar tudo. A única maneira de conseguir isso é concentrando-me nestes jogos.”

“Não posso me concentrar em mais nada. Se pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, isso me custa energia. Também pode me esgotar e causar lesões. Por isso, não estou pensando nisso agora. Claro que é sempre legal pensar no que vai acontecer na Copa do Mundo, mas vamos ver como ficam as coisas depois do fim da temporada”, conclui ele.

A mídia francesa acredita que Timber já esteja planejando sua saída, já que ele claramente não quis confirmar que continuará jogando em Marselha após o verão. O contrato do jogador da seleção holandesa, que praticamente já está garantido para a Copa do Mundo, vai até meados de 2030.