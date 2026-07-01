Quinta... A França alcança uma sequência de gols sem precedentes na Copa do Mundo

A seleção da França continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após conquistar uma vitória esmagadora sobre a Suécia por 3 a 0, na manhã desta quarta-feira, nas oitavas de final, garantindo assim sua vaga nas quartas de final e confirmando seu status como uma das principais candidatas ao título.

A superioridade dos “Galo” não se limitou apenas ao resultado da partida; a vitória veio acompanhada de uma série de recordes históricos que refletem a força ofensiva da equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps.

De acordo com a rede Stats Foot, especializada em estatísticas, a seleção da França se tornou a primeira na história da Copa do Mundo a marcar três gols ou mais em cinco partidas consecutivas no torneio, um feito sem precedentes desde o início da competição.

A seleção francesa havia empatado em 3 a 3 com a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022, antes de ser derrotada nos pênaltis.

Na edição atual, venceu o Senegal por 3 a 1, o Iraque por 3 a 0 e a Noruega por 4 a 1 na fase de grupos, antes de derrotar a Suécia por 3 a 0 na primeira fase eliminatória.

O Stats Foot acrescentou que a França também se tornou a terceira seleção na história da Copa do Mundo a marcar três gols em cada uma de suas quatro primeiras partidas durante uma mesma edição do torneio, juntando-se às seleções da Hungria na edição de 1954 e de Portugal na edição de 1966.

A rede destacou que a seleção francesa chegou a 13 gols em suas quatro primeiras partidas na Copa do Mundo de 2026, sendo a primeira vez que alcança essa média de gols desde a edição de 1958, quando marcou 15 gols nas quatro primeiras partidas.

A mesma rede confirmou que a França possui atualmente o ataque mais forte da Copa do Mundo de 2026, com 13 gols, o maior número de gols entre todas as seleções participantes do torneio até o momento.

A seleção da França se prepara para enfrentar o Paraguai na manhã deste domingo, nas oitavas de final.