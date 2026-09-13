Gary Neville, ex-astro do Manchester United, demonstrou sua enorme indignação após a validação do gol do norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, na partida entre as duas equipes, na noite de hoje, pelo Campeonato Inglês.

O Manchester City decidiu o clássico da cidade de Manchester com uma emocionante vitória sobre o anfitrião Manchester United, por 1 a 0, no confronto disputado no estádio Old Trafford, neste domingo, pela quarta rodada da Premier League.

O único gol do Manchester City foi marcado pelo norueguês Erling Haaland, aos 60 minutos, aproveitando um cruzamento dentro da pequena área.

O gol foi anulado inicialmente após o bandeira do assistente indicar posição de impedimento, mas a tecnologia do vídeo interveio para que o gol fosse enfim validado.

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A liga da Premier League afirmou, em análise do lance: "Erling Haaland marca um gol para dar a vantagem ao Manchester City, mas o árbitro assistente levanta a bandeira para indicar que o jogador norueguês estava impedido".

E acrescentou: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) revisou a decisão do árbitro de não validar o gol por impedimento, e determinou que Haaland estava em posição legal e recomendou a validação do gol".

E prosseguiu: "A tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) também considerou que, apesar de Enzo Fernández estar em posição de impedimento, ele não jogou a bola".

Já Gary Neville disse, em declarações à rede Sky Sports: "Eles validaram o gol. Estou confuso com essa situação. Preciso de uma explicação sobre a regra do impedimento".

E acrescentou Neville: "Os responsáveis ficarão tensos em relação a esse gol; quando olharem para trás, perceberão que erraram nisso".

E continuou: "A pergunta é: Fernández, estando impedido, impede Lisandro Martínez de alcançar a bola? Sim, ele impede".

Por sua parte, os torcedores criticaram o árbitro Michael Oliver e os responsáveis pela tecnologia do vídeo por causa da decisão, e Roy Keane, ex-astro do Manchester United, esteve entre aqueles que consideraram que Enzo estava claramente interferindo no lance.

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