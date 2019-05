Quer assistir à Copa Sul-Americana? Experimente o DAZN grátis por um mês

Streaming exibirá com exclusividade jogos do Atlético-MG, Corinthians, Botafogo e Fluminense

Considerado o mais novo "Netflix dos esportes", o DAZN é a casa da Sul-Americana no ! A plataforma exibe partidas ao vivo pela internet em alta definição (HD) de diversos esportes e ligas de futebol do mundo inteiro, como Brasileirão , francesa, italiana, e .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Na atual edição, a Sul-Americana inclui times brasileiros como , , e Atlético-MG. Os torcedores que quiserem acompanhar seus times pela internet terão que fazê-lo através do serviço que custa R$ 37,90 por mês. Novos assinantes terão um mês de acesso grátis.

COMO ASSISTIR

O DAZN já está disponível para assinatura ou para degustação gratuita durante um mês. Após preencher os dados, instantes depois o conteúdo já está liberado para o torcedor acompanhar no computador, no celular, no tablet ou até no console do vídeogame.

A assinatura do DAZN custa R$ 37,90 ao mês. Porém, os primeiros 30 dias são grátis e você pode cancelar a qualquer momento.

OS JOGOS DA SEMANA

JOGO DIA HORÁRIO Royal Pari x Macará 21/05/2019 19h15 x 21/05/2019 19h15 x 21/05/2019 19h15 Unión La Calera x Atlético Mineiro 21/05/2019 21h30 Rionegro x Independiente 21/05/2019 21h30 Unión Española x Cristal 21/05/2019 21h30 Zulia x Palestino 22/05/2019 17h x 22/05/2019 19h15 Sol de América x Botafogo 22/05/2019 19h15 x Caracas 22/05/2019 21h30 La Equidad x Deportivo Santani 22/05/2019 21h30 Corinthians x 23/05/2019 19h15 Wanderers x Cerro 23/05/2019 19h15 Fluminense x 23/05/2019 21h30 x Deportes 23/05/2019 21h30 x Universidad Católica 23/05/2019 21h30

QUAIS CAMPEONATOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO DAZN?

CONMEBOL Sul-Americana

Serie A Italiana

Ligue 1 Francesa

Copa da

Brasileirão Série C

Emirates FA Cup

J-League -

( )

Copa Africana de Nações