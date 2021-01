Quem tem mais títulos na Argentina? River Plate, Boca Juniors e os maiores campeões no país

River Plate foi quem mais levantou a taça da primeira divisão, com o Boca vem em segundo e seguido pelo Racing

Neste domingo (17), o entra em campo diante do Bandfield pela final da Copa Diego Armando Maradona. A competição substitui, nesta temporada, o , por conta da pandemia da Covid-19. Em campo, os xeneizes tentam conquistar o título pela 35ª vez enquanto os Banfileños sonham com o bicampeonato.

Confira os times com mais títulos do Campeonato Argentino:

O é o maior vencedor da história do Campeonato Argentino. Considerando os torneios amadores e profissionais, organizados pela AFA, eles somam 36 taças.

River Plate: 36 títulos Boca Juniors: 34 títulos Club: 18 títulos Independiente: 16 títulos : 15 títulos Vélez Sarsfield: 10 títulos Alumni: 10 títulos Estudiantes de La Plata: 6 títulos Newell’s Old Boys: 6 títulos : 5 títulos Lomas : 5 títulos : 4 títulos Belgrano Athletic: 3 títulos : 3 títulos Lanús: 2 títulos Ferro Carril Oeste: 2 títulos Porteño: 2 títulos Quilmes: 2 títulos Estudiantil Porteño: 2 títulos Gimnasia y Esgrima La Plata: 1 título Banfield: 1 título Lomas Academy​: 1 título : 1 título Chacarita Juniors: 1 título Sportivo Barracas: 1 título Sportivo Dock Sud: 1 título Old Caledonians: 1 título Saint Andrew’s: 1 título

Somando apenas a era profissional, o River Plate segue como o maior campeão, com 35 títulos, o Boca Juniors tem 28 taças. Na época do amadorismo, o maior campeão foi o Alumni, com dez títulos; logo atrás vem o Racing, com nove.