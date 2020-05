Higuaín emagreceu na quarentena e voltou à Juventus melhor do que antes

Atacante argentino passou uma parte da quarentena em seu país natal e os relatos são de que tanto o físico quanto a mente do artilheiro estão melhores

Gonzalo 'Pipita' Higuaín quer voltar com tudo quando a italiana for retomada. O atacante argentino voltou à quando a quarentena foi decretada na e permaneceu um bom tempo por lá. Quando chegou de volta a Turim, os médicos do clube observaram algo: o Pipita aperfeiçoou sua forma física e emagreceu um quilo.

O tempo passado na Argentina parece ter feito bem ao 21, é o que relata a Gazetta dello Sport. Ele ficou o período da quarentena acompanhado de sua mãe, Nancy e sua filha, Alma. O período ali o permitiu se revigorar fisica e mentalmente.

A forma física de Higuaín sempre foi alvo de diversos comentários e críticas. As falas de que ele estaria gordo e acima do peso acompanhavam o artilheiro ex- . O argentino vinha mantendo sua massa física em torno dos 80 kg. Os médicos da Juve detectaram que o Pipita está marcando 79 kg na balança agora.

Mais times

Uma diferença que pode parecer "pouca", mas dada a intensidade, porte físico e as exigências do corpo de um atleta profissional de futebol, esse um quilo pode fazer uma boa diferença no rendimento do centroavante.

Frequentemente alvo de piadas, Gonzalo Higuaín calou os críticos ao se reapresentar à em ótima forma e com 1kg a menos do que na última rodada da Serie A



(Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/02CVdzEaxZ — Bianconeri (@bianconeribra) May 23, 2020

Higuaín tem pouco mais de um ano restante na Juventus. O clube não deve renovar o contrato do jogador, que vence em 30 de junho de 2021 e custa à Juve cerca de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões) por ano.

Mais artigos abaixo

Ainda assim, mesmo em meio a especulações de que ele poderia estar voltando ao clube que o revelou, o , o atacante diz que o foco está totalmente voltado para a Juve e a retomada do futebol na Itália.

"O River? Me deu tudo: a chance de crescer, me mostrar e ser comprado pelo Real Madrid. Mas agora não sei o que vai acontecer e estou na Juventus com a cabeça", declarou o Pipita à TyC Sports.

O campeonato italiano ainda não tem data oficial para retornar, mas quando aconteceu, Higuaín poderá mostrar serviço para conquistar a Serie A, a Coppa Italia e a tão sonhada , e Sarri conta com ele para conseguir esses feitos.