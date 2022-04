Quem será o novo técnico do Fluminense após a saída de Abel Braga?

Após empatar com o Union Santa Fe nesta última quarta-feira (27) em jogo válido pela Copa Sul-Americana, o técnico Abel Braga se demitiu do cargo de técnico do Fluminense no dia seguinte ao duelo em decisão de comum acordo, como afirmou o clube em suas redes sociais.

O treinador, apesar de encontrar bons números por esta última passagem, vinha de uma recente eliminação na pré-Libertadores e má continuidade na Copa Sul-Americana, além da derrota para o Internacional, no Maracanã. Ao todo, foram 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, considerando todas as competições.

Vale destacar que o treinador interino Marcão será o comandante da equipe contra o Coritiba, no Paraná, no duelo que acontece neste domingo (01).

A GOAL separou, abaixo, alguns nomes que possam ser acionados ao comando do Fluminense para ocupar o lugar de Abel Braga.

Quem deve ser o novo treinador do Fluminense?

Com uma longa temporada de demissões e despedidas de treinadores, entre os anos de 2021 e 2022, grandes técnicos estão disponíveis no mercado, os quais podem se tornar opções do Flu após a saída de Abel Braga.

Um dos principais nomes citados para o cargo é o de Renato Gaúcho, o qual venceu, como atleta, o Campeonato Carioca de 1995 pelo Tricolor. O rodado treinador teve como sua última passagem o Flamengo, quando caiu do cargo após a derrota na final da Libertadores 2021 para o Palmeiras, e agora é lembrado pela torcida do Fluminense.

Além de Renato Gaúcho, o vitorioso treinador Felipão também está livre no mercado. Aos 73 anos, Luiz Felipe Scolari recebeu sondagens e está de volta ao país, passando a ser, inclusive, um grande nome ao cargo do Fluminense neste momento.

Técnicos como Lisca, após saída do Vasco em setembro de 2021, Fernando Diniz, livre no mercado depois da demissão também do Gigante do Colina, e Sylvinho, demitido do Corinthians, são alguns personagens que podem levar interesse ao Tricolor carioca.