Onde assistir ao vivo a Fluminense x Flamengo pela final do Carioca 2020?

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo (12), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Após o Fluminense ter vencido o Flamengo nos pênaltis por 3 a 2 na final da , as equipes voltam a se enfrentar pelo título do . O primeiro jogo será disputado na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida será exibida no canal FluTV, no YouTube. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Domingo, 12 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Após a rescisão de contrato da Rede Globo para a transmissão do Carioca, cada clube mandante que tinha acordo com a emissora pode negociar diretamente os direitos de seus jogos. O Flamengo, que não tinha contrato com a Globo, e o Fluminense já fizeram testes no YouTube, mas ao contrário da final da Taça Rio, os clubes definiram as transmissões em formatos diferentes.

Como o Flamengo será o mandante do segundo jogo, ele já confirmou a transmissão do duelo do dia 15 de julho no canal SBT, na TV aberta. O Fluminense, por outro lado, tem o direito da transmissão do jogo deste domingo (12) e exibirá o duelo de forma exclusiva e gratuita na FluTV.

Amanhã é dia de Fla- na #FluTV, Tricolor! É EXCLUSIVO e GRATUITO! Vamos lutar por mais essa taça e assistir na #FluTVLive com aquele pré-jogo todo feito para vocês, a partir das 14h! Inscreva-se e ative o sininho >> https://t.co/HKiatl2C5a pic.twitter.com/nslTUCr3mX — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 11, 2020

Canal do Fluminense no Youtube supera recorde do Flamengo

Marcada por muita polêmica, a transmissão da final da Taça Rio aconteceu de forma exclusiva no canal oficial do Fluminense no Youtube, uma vez que o Tricolor era o mandante do duelo.

Além da vitória dentro de campo, ao bater o rubro-negro nos pênaltis por 3 a 2 após empatar por 1 a 1 no tempo normal, o clube ainda bateu o recorde de audiência na semifinal entre Flamengo e Boavista, quando 2.2 milhões de pessoas assistiram ao duelo.

Na quarta-feira (8), durante a disputa de pênaltis, a transmissão estava sendo assistida por 3.5 milhões de pessoas. Ultrapassando, assim, as marcas que o Flamengo tinha imposto como maior transmissão esportiva no , além de ter batido o recorde das lives mais vistas no YouTube, que pertenciam a dois grupos musicais brasileiros: Marília Mendonça (3,31 milhões) e Jorge & Mateus (3,24 milhões).

SBT transmite em rede nacional jogo entre Flamengo e Fluminense https://t.co/qVmgiYOOgE



Final do Campeonato Carioca acontecerá na próxima quarta-feira (15), às 21h, no Maracanã pic.twitter.com/KeejxqJ4Ik — SBT (de 🏠) (@SBTonline) July 11, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Como o Fluminense conquistou a Taça Rio, o título do Campeonato Carioca de 2020 será decidido em dois jogos, uma vez que o Flamengo conquistou a . O primeiro jogo será disputado neste domingo (12), às 16h (de Brasília), com mando tricolor. A partida de volta será na quarta-feira (15,) às 21h30 (de Brasília), com mando rubro-negro.

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann deve praticamente repetir a mesma escalação que empatou com o Flamengo no tempo normal por 1 a 1 e venceu nos pênaltis a Taça Rio.

Com a lesão de Nino, Digão deve ser o seu substituto, formando duplua com Matheus Ferraz na zaga.

Já o técnico Jorge Jesus, que segue com rumores sobre o seu possível retorno para o , poupará o atacante Bruno Henrique no primeiro jogo da final. Desta forma, Pedro e Michale disputam uma vaga.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Dodi, Hudson e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro (Michael).

ÚLTIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Volta Redonda Campeonato Carioca 5 de julho de 2020 Fluminense 1 (3) x (2) 1 Flamengo Campeonato Carioca 8 de julho de 2020

FLUMINENSE