Quem será? Deco intensifica esforços para fechar a última contratação do Barcelona

Deco, diretor esportivo do Barcelona, intensifica seus esforços nas últimas horas da janela de transferências, após se aproximar da contratação de Gabriel Jesus, com o objetivo de contratar um zagueiro canhoto e completar o elenco.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", a contratação de um zagueiro canhoto tornou-se o foco das movimentações do Barcelona nesta fase final da janela de transferências.

Hansi Flick havia admitido, durante a coletiva que antecedeu o confronto com o Rayo Vallecano, que Deco continua trabalhando para completar o elenco.

Naquele momento, as atenções voltavam-se especificamente para a linha defensiva, uma semana após o lançamento do lema "Julián ou ninguém", mas o diretor esportivo surpreendeu a todos ao concretizar um negócio rápido para contratar o atacante brasileiro.

A chegada de um zagueiro canhoto foi um dos temas mais debatidos dentro do Barcelona ao longo de todo o verão.

Há alguns meses, a contratação de um jogador para essa posição parecia ser uma das principais prioridades na preparação para a temporada atual, e havia inclusive um nome que parecia estar muito próximo do Barcelona, Alessandro Bastoni, mas o plano da direção esportiva acabou tomando outro rumo.

Isso ocorreu especialmente por causa da postura de Flick, já que o treinador alemão confia plenamente nas qualidades que Gerard Martín oferece nessa posição, além de haver dúvidas sobre a adequação de Bastoni ao estilo de jogo do Barcelona, sobretudo diante das exigências de atuar com uma linha defensiva adiantada.

Soma-se a esse cenário outro elemento, representado por Álvaro Cortés, já que o jogador da academia do Barcelona iniciou a pré-temporada com o time principal e parecia capaz de permanecer no grupo de Flick, mas optou por sair há alguns dias.

Havia duas razões principais por trás de sua decisão, a primeira sendo a crença de que não teria muitas oportunidades, e a segunda a percepção de que o clube estava se movimentando no mercado de transferências para contratar um zagueiro canhoto.

Um projeto para o futuro

A busca por um zagueiro canhoto entra agora em uma fase mais intensa, com todos os indícios apontando para que o Barcelona esteja procurando um jogador com potencial promissor, ou seja, um zagueiro jovem que possa se transformar em um projeto para o futuro.

No que diz respeito ao time principal, o holandês Ruud Nijstad, de 18 anos, é um dos jogadores mais admirados pelo clube.

Também não se pode descartar que Deco surpreenda a todos novamente, como fez nas últimas horas ao contratar Gabriel Jesus, e que esteja trabalhando em um negócio surpresa ainda não revelado pela imprensa.

Nijstad se destaca por ser um zagueiro canhoto de porte físico imponente, já que mede 1,95 metro, e conseguiu rapidamente aparecer no time principal do Twente.

O jogador se sobressai como um projeto de zagueiro moderno, com capacidade de jogar e construir as jogadas desde a defesa, apesar de ainda estar em uma fase muito inicial de sua carreira.

De acordo com suas características, seu estilo se assemelha ao do zagueiro Dean Huijsen, e ele deixou claro em mais de uma ocasião seu desejo de jogar no Barcelona, admitindo que gostaria de atuar ao lado de Pau Cubarsí.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"