A Copa Africana de Nações de 2022 já está em sua fase final, sendo realizada em Camarões. A edição ocorre após ser adiada em 2021 em decorrência da Covid-19. Esta é a 32ª edição da competição.

Atual campeã do torneio, a Argélia foi eliminada na fase de grupos da atual edição após uma derrota para a seleção de Comores, que faz sua estreia na competição.

A GOAL te mostra detalhes da história da Copa das Nações Africanas e quem são os maiores campeões do torneio.

Como surgiu? A história da Copa das Nações Africanas

A primeira edição da Copa Africana de Nações aconteceu em 1957, um ano após a criação da Confederação Africana de Futebol. Na primeira edição haviam apenas quatro seleções na disputa, justamente as quatro fundadoras da CAF: África do Sul, Egito, Etiópia e Sudão. Porém, a África do Sul desejava enviar uma equipe apenas de brancos para a competição, sendo assim desqualificada pela CAF daquela edição.

Dois anos após a primeira edição, o então atual campeão Egito se fundiu com a Síria para formar a República Árabe Unida, e sediaram a segunda edição, em 1959. O Egito venceu mais uma vez, se sagrando bicampeão.

Com o passar dos anos, os países africanos iam se tornando independentes, e assim o número de participantes da Copa Africana de Nações foi crescendo. Em 1963, eram 4 equipes classificadas para a CAN (Copa Africana de Nações). Duas edições depois, em 1968, o número de participantes dobrou para 1968.

Na edição de 1974, um fato curioso aconteceu na final. A seleção de Zaire (atual República Democrática do Congo) e a Zâmbia empataram em 2 a 2 mesmo após a prorrogação, e seguindo o regulamento da época, houve uma partida de desempate dois dias depois, com Zaire se sagrando campeão após vencer por 2 a 0.

Na década de 1980, a seleção de Camarões conseguiu chegar em três finais consecutivas, perdendo a de 1986 e vencendo as outras duas, marcando um domínio na década.

Em 1996, a África do Sul retornou para a Copa das Nações Africanas, após décadas de suspensão. O país sediou a 20ª edição, e conquistou o título.

No ínicio da década 2000, Camarões repetiu seu feito de chegar em finais consecutivas, dessa vez vencendo duas edições seguidas: 2000 e 2002.

Nas edições de 2006, 2008 e 2010, a seleção Egípcia quebrou recordes vencendo os três torneios seguidos, chegando a sete títulos da competição.

Em 2010, foi anunciado que o torneio mudaria para anos ímpares, para evitar de ser realizado em anos de Copa do Mundo. A mudança foi colocada em prática a partir de 2013.

Quem é o atual campeão Africano de seleções?

A Argélia conquistou seu segundo título da Copa das Nações Africanas em 2019, após vencer Senegal na final por 1 a 0. O torneio foi disputado no Egito.

Os maiores campeões da Copa Africana de Nações