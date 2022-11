Quem a Polônia enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

A Polônia se classificou em segundo lugar no Grupo C

A Polônia conseguiu uma classificação dramática para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Nesta quarta-feira (30), a seleção polonesa foi derrotada pela Argentina por 2 a 0, mas ainda assim conseguiu uma vaga no mata-mata do Mundial.

A Polônia terminou na segunda posição do Grupo C, com quatro pontos. Os mexicanos também somaram quatro pontos, mas acabaram na terceira colocação. Enquanto a Polônia teve saldo de zero na fase de grupos, o México teve saldo de -1. Nesta quarta (30), os mexicanos venceram a Arábia Saudita por 2 a 1, mas o placar não foi suficiente.

A Argentina liderou o grupo C, com seis pontos. A Arábia Saudita ficou na lanterna, com três.

Quem a Polônia enfrenta nas oitavas da Copa?

Classificada para as oitavas de final, a Polônia terá um desafio muito grande na próxima fase. A seleção polonesa vai encarar a França, atual campeã. Os franceses ficaram na liderança do Grupo D.

O duelo entre França e Polônia ocorre no próximo domingo (4), às 12 horas, no estádio Al Thumana.