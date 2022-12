Quem Marrocos enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Depois de passar pela Espanha, seleção marroquina encara vencedor do confronto entre Portugal e Suíça

Depois de se classificar em primeiro lugar do Grupo F, Marrocos bateu a Espanha nos pênaltis por 3 a 0, nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Apesar do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a seleção africana garantiu seu lugar nas quartas da competição.

Com esse resultado, a seleção alcança seu melhor desempenho na história da competição, superando o resultado de 1986, quando caiu nas oitavas de final para a Alemanha Ocidental por 1 a 0.

O chaveamento da Copa do Mundo coloca Marrocos para cruzar com o vencedor do duelo entre Portugal e Suíça, que acontece ainda nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).

Dessa forma, o duelo dessa chave das quartas de final está marcado para acontecer no dia 10 de dezembro, um sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama. O vencedor dessa partida encara a Inglaterra ou a França na semifinal do torneio.

Vale lembrar, além disso, que os duelos da Copa do Mundo 2022 são transmitidos pela Globo, na TV aberta, e SporTV, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do Fifa+, ge.com, GloboPlay, na internet, e CazéTV, na Twitch e no YouTube.