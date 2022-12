Quem a Inglaterra enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

O English Team avançou à fase seguinte no Mundial do Qatar após a vitória sobre Senegal

O sonho da Inglaterra segue vivo na Copa do Mundo do Qatar 2022. Com uma vitória de imposição por 3 a 0 sobre Senegal neste domingo (4), pelas oitavas de final, o time de Harry Kane, Jude Bellingham e cia se classificou às quartas da competição, chega entre os oito últimos times da edição e vai reencontrar um grande rival (dentro e fora das quatro linhas): a França.

Com gols de Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka, o English Team de Gareth Southgate é a quarta seleção a garantir sua vaga na próxima fase. O próximo compromisso, contra os franceses, acontece no sábado, dia 10 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt. Serão cinco dias livres, sem jogos, entre as partidas.

Horas antes da classificação dos ingleses, a França passou de fase com uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia, com gols de Mbappé (duas vezes) e Giroud - Lewandowski descontou no final, de pênalti.

O duelo entre os rivais europeus está do outro lado da chave do mata-mata da Copa em relação ao Brasil: a seleção, que encara a Coreia do Sul na segunda-feira (5), pode precisar jogar na sexta (9) em caso de classificação.