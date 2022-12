Quem Holanda ou Argentina podem enfrentar na semifinal da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Equipes se enfrentam nesta sexta (09) pelas quartas de final, em busca de uma única vaga na próxima fase

Para a edição da Copa do Mundo deste ano, no Qatar, as quartas de final tem suas seleções definidas e quais serão os respectivos duelos. Um dos grandes confrontos, inclusive, acontece nesta sexta-feira (09), às 16h (de Brasília), entre Holanda e Argentina, e quem passar vai à semifinal da competição.

As duas equipes foram classificadas antes do início do torneio como algumas das mais poderosas da edição, ao lado de França e Inglaterra, por exemplo. Qual delas passar, entre Holanda e Argentina, já sabe qual seleção pode enfrentar na semifinal, além do local, data e horário do embate: basta esperar o resultado entre Brasil e Croácia.

O confronto que vai definir o adversário dos holandeses ou dos argentinos acontece mais cedo na sexta, às 12h (de Brasília). Portanto, o primeiro semifinalista será Brasil ou Croácia, e um destes assistirá Holanda x Argentina à espera de seu próximo duelo, que acontecerá em 13 de dezembro, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium.

Pelo Grupo A, a Holanda passou invicta: foram duas vitórias e um empate. A Laranja Mecânica se sobressaiu contra Senegal e Qatar, ganhando os dois jogos por 2 a 0, além de um empate em 1 a 1 com o Equador. Nas oitavas, derrubaram os Estados Unidos por 3 a 1.

Já a Argentina acabou tropeçando contra a Arábia Saudita no embate de estreia do torneio, perdendo por 2 a 1, mas pode se recuperar e passar por México e Polônia por 2 a 0. Na fase seguinte, venceu a Austrália por 2 a 1, com gols de Messi e Julián Álvarez.