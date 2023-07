Quem foi Luis Suárez, ídolo do Barcelona e vencedor da Bola de Ouro que morreu?

Único espanhol a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo faleceu aos 88 anos

Um dos maiores jogadores da história do futebol da Espanha, Luis Suárez Miramontes, ou simplesmente Luisito, faleceu aos 88 anos neste domingo (8). A causa da morte ainda é desconhecida. Lenda do Barcelona e da Inter de Milão, o eterno meio-campista é, até hoje, o único jogador espanhol a ter conquistado uma Bola de Ouro, em 1960.

Nascido em Corunha, na Espanha, Suárez atuou profissionalmente entre os anos 1950 e 1970, quando vestiu os uniformes de Deportivo La Coruña, Barcelona, Internazionale e Sampdoria. Ele teve uma carreira extremamente vitoriosa e ganhou diversos títulos, sobretudo no Barça e na Inter.

Suárez, que chegou no Barça em 1955, ganhou a Bola de Ouro, recebeu o troféu individual de maior prestígio do futebol depois de conquistar a dobradinha da liga e da copa com o time catalão em 1959. Já nos nove anos em que vestiu a camisa da Inter de Milão, Luis Suárez conquistou o campeonato italiano em 1963, 1965 e 1966, duas Copa dos Campeões da Europa em 1964 contra o Real Madrid e em 1965 diante do Benfica com um gol do espanhol e duas Copas Intercontinentais (1964 e 1965) contra o Independiente, da Argentina, nas duas ocasiões.

Simultaneamente aos seus anos de esplendor na década de 1960, Suárez fez parte da seleção espanhola que em 1964 se sagrou campeã europeia ao vencer a União Soviética por 2 a 1 na final, embora não tenha tido sorte nas Copas do Mundo no Chile (1962) e na Inglaterra (1966).

Suárez também trabalhou como treinador após pendurar as chuteiras e comandou clubes como como Inter e Cagliari, além da Seleção da Espanha. O histórico espanhol faleceu em Milão, na Itália. Em sua carreira dentro das quatro linhas, Suárez foi apontado por muitos como o 'jogador perfeito'. Um dos seus treinadores, Helenio Herrera, costumava falar: “Se não sabe o que fazer, toque a bola para Suárez”.