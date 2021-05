Quem foi Fernando Caetano?

Faleceu neste domingo (9) Fernando Caetano. O jornalista e repórter tinha 50 anos, e morreu por conta de problemas cardíacos.

Nascido em Marília, no interior de São Paulo, Fernando se formou na PUC e iniciou sua carreira em 1991, como repórter da rádio Jovem Pan. Depois disso, teve importantes passagens por ESPN Brasil e FOX Sports, onde trabalhou até o último mês de dezembro, quando deixou o canal após reestruturação interna.

Além de coberturas e reportagens locais, Fernando Caetano também se notabilizou por participações internacionais. Em suas redes sociais, compartilhava momentos de entrevistas com nomes de peso, como Zinedine Zidane, Neymar, Usain Bolt e Alain Prost.

Ex-companheiros de trabalho e colegas de profissão lamentaram a morte de Caetano, lembrado como um profissional gentil e solícito, além de bom amigo. Entre os nomes, PVC, Gustavo Villani e Gustavo Zupak, além de perfis oficiais de clubes e emissoras, como Corinthians, São Paulo, Vasco, ESPN e FOX.

Veja as reações:

O Corinthians lamenta a morte do repórter Fernando Caetano, que nos últimos anos passou por FOX Sports e ESPN Brasil, dentre outros veículos. O clube se solidariza com a perda e deseja força aos parentes e amigos do jornalista. #Luto pic.twitter.com/xmQlOybM2w