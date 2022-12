Quem é Wout Faes, autor de dois gols contra na vitória do Liverpool sobre o Leicester?

Zagueiro fez parte da seleção belga na Copa do Mundo de 2022

A partida entre Liverpool e Leicester City seguia normalmente, com a equipe visitante vencendo os Reds por 1 a 0, até que aos 38 minutos de jogo, o zagueiro Wout Faes, do Leicester, entrou em ação, marcando dois gols contra em um intervalo de sete minutos, decidiram a vitória do Liverpool por 2 a 1.

Apesar dos dois gols contra na primeira etapa, o zagueiro belga permaneceu em campo para o segundo tempo, e foi alvo de provocações da torcida do Liverpool durante toda a partida.

Quem é Wout Faes?

O zagueiro de 24 anos de idade chegou ao Leicester City em agosto de 2022, com a equipe pagando 17 milhões de euros ao Stade de Reims. O zagueiro não teve uma boa estreia pelos Foxes, com a equipe perdendo para o Tottenham por 6 a 2. Porém, após a derrota, o jogador teve uma sequência de boas atuações, se firmando como titular.

Faes inclusive foi convocado pela seleção belga para a disputa da Copa do Mundo de 2022, ficando no banco de reservas nas três partidas da Bélgica na competição.

O jogador foi revelado pelo Anderlecht, da Bélgica, e passou por Heerenveen e Excelsior, antes de se juntar definitivamente ao Oostende, também da Bélgica. As boas atuações de Faes pelo Oostende chamaram a atenção do Stade de Reims, onde continuou se destacando, até ser comprado pelo Leicester City.