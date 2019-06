Quem é Takefusa Kubo? O "Messi japonês" ex-Barça, que fechou com o Real Madrid

Jogador nascido em 2001 é visto como uma das maiores promessas do futebol asiático e chega para o rival de seu ex-time

O futebol asiático ainda é visto com desconfiança por muitas pessoas, entretanto, até com a própria globalização o mundo está mais atento a todos os pólos do esporte e a Ásia começa a despontar como lugar de revelação de jogadores. É o caso de Takefusa Kubo, um jovem de 18 anos, cria da base do , mas que acabou de assinar contrato com o e é considerado o "Messi japonês".

Kubo nasceu em Kawasaki, a 19 km de Tóquio, no dia 4 de junho de 2001. É justo falar que a promessa apenas debutou na maioridade e o fez deixando para trás a equipe que o revelou para o futebol europeu e assinando com os maiores rivais.

O japonês foi contratado pelo Barcelona quando tinha apenas 10 anos de idade e por lá permaneceu até os 14. O sonho de jogar profissionalmente pela equipe catalã sofreu um acidente no meio do caminho, já que a blaugrana sofreu uma sanção da FIFA em que ficou proibido de contratar jogadores em 2015.

O projeto do Barça era fazer algo semelhante com o que foi feito com Lionel Messi, que é cria de La Masia e foi da para a ainda muito jovem. A intenção era tentar projetar em Kubo uma história parecida com a de Messi, que combinava técnica apurada com identificação tanto com o clube, quanto com a torcida e, especialmente, com a filosofia de futebol. Porém, com as irregularidades comprovadas nas transferências, especialmente de jovens, o clube blaugrana achou melhor desligar o atleta e liberá-lo para outro clube.

Ele, então, voltou ao . Foi contratado pelo FC Tokyo, no qual inicialmente chegou para o time de base. Em pouco tempo, porém, ele foi promovido ao time principal e se tornou o atleta mais jovem da história a jogar profissionalmente na . Foram necessários apenas 15 anos, cinco meses e um dia para Kubo fazer parte de uma partida na liga nacional.

Ainda assim, ele não tinha muitas oportunidades na equipe. Por isso, foi emprestado ao Yokohama Marinos e quando voltou ao FC Tokyo, já era um titular constante no clube da capital japonesa.

Agora, depois de um período "esquecido" em seu país natal, Kubo surpreendeu a Europa ao se apresentar como novo reforço do Real Madrid. Havia especulações de que ele poderia voltar ao Barcelona, mas fez o movimento oposto e desembarcou em Madri com o objetivo de se tornar um jogador comandado por Zinedine Zidane. A princípio Kubo chega para o Real Madrid Castlla, mas dependendendo da adaptação pode ser puxado para o time principal, assim como aconteceu com Vinícius Júnior.