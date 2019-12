Quem é Sandy Heribert, a apresentadora da Bola de Ouro?

Conheça Sandy Heribert, a jornalista francesa que irá conduzir o prêmio da Bola de Ouro 2019

A Bola de Ouro é a cerimônia mais prestigiada do futebol ao lado do The Best Fifa. A premiação será realizada logo mais, às 16h (Brasília), em Paris. Os apresentadores deste ano vão ser o ex-jogador de futebol Didier Drogba e a jornalista Sandy Heribert.

Mas quem é Sandy Heribert, a mulher que irá conduzir uma das maiores cerimônias do futebol?

A jornalista francesa de 35 anos tem uma longa história na mídia e é um das comunicadoras mais conceituadas da . Heribert já esteve à frente do Eurosport e Automoto, eventos nos quais também foi apresentadora. Transmissões de basquete, MotoGp e a são apenas alguns dos eventos esportivos nos quais Heribert trabalhou.

Atualmente Heribert é jornalista no tradicional jornal francês L'Equipe, além do canal de televisão France 2. Esta será a primeira vez que a jornalista conduzirá o prêmio Bola de Ouro.