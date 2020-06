Quem é Renyer e qual é a multa da nova joia do Santos?

Jovem de 16 anos é tido como uma das maiores promessas do Santos nos últimos anos e já tem multa maior do que a de Rodrygo, comprado pelo Real Madrid

O é um dos grandes celeiros de jogadores do futebol brasileiro. E a lista, que conta com nomes como Pelé, Robinho, Neymar e Rodrygo, ganha agora mais um nome que tem tudo para se tornar mais uma estrela do esporte.

Renyer é tido como uma das maiores promessas do desde que chegou à Vila Belmiro, em 2013, com apenas nove anos de idade. O assédio em torno do atacante sempre foi muito grande, tanto de clubes quanto de empresários, mas o Santos conseguiu segurar o jogador.

Então, em 2020 a jóia santista entrou em campo pela primeira vez pela equipe profissional, na vitória por 2 a 0 diante da Inter de Limeira, válida pelo . Com isso, ele se tornou o quinto jogador mais jovem a vestir a camisa do Santos, superando nomes como Neymar, Rodrygo e Edu.

Após estrear com 16 anos, seis meses e 18 dias, ele ficou atrás apenas de Coutinho (líder da lista com 14 anos e 11 meses), Pelé (15 anos e 10 meses), Gabriel (16 anos e quatro meses) e Sandry (16 anos e cinco meses).

“Fico feliz demais por ter estreado já alçando essa marca, ficando do lado desses jogadores gigantes. Porém, ainda é só começo da minha história. Vou trabalhar bastante para buscar objetivos grandes aqui no clube e ajudar meus companheiros na busca de títulos”, afirmou o camisa 43 após seu primeiro jogo pelo Peixe.

Então, depois de entrar em campo e ser elogiado pelo treinador Jesualdo Ferreira, o jovem naturalmente esperava receber novas chances para buscar um lugar na equipe, mas um imprevisto adiou seus planos.

Esse dia vai ficar marcado pra sempre na minha vida! Só Deus sabe o quanto sonhei e batalhei pra que esse momento fosse possível. Feliz demais pela minha estreia e mais ainda pela vitória do Peixão! Vamos seguir trabalhando e buscando nossos objetivos! #SantosSempreSantos ⚪⚫ pic.twitter.com/X9mOWBLOfs — Renyer Oliveira🇧🇷 (@Renyer011) January 31, 2020

Lesão no joelho e fim das conversas com clubes europeus

Pouco tempo após estrear pelo Santos, o jovem foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 e, durante um treino, acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e teve que ser operado.

Além de dar fim a sua sequência no Santos, o próprio jogador revelou que a contusão interrompeu conversas com clubes europeus.

"Tinha essa possibilidade sim. Os caras estavam conversando com os negociantes, só que infelizmente aconteceu essa tragédia e teve que dar uma pausa", contou o atacante à TV Gazeta.

Renyer ainda terá muito tempo para seguir rumo à Europa, mas se algum clube quiser tirar a jóia da Vila Belmiro, terá que desembolsar uma bela quantia.

Multa milionária

Já prevendo o enorme assédio, o Santos assinou, ainda em 2019, uma renovação contratual com o jogador, estipulando multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões) - o dobro da multa de Rodrygo, maior venda da história santista, negociado com o por 45 milhões de euros.

Mesmo com a pouca idade e a multa milionária, não foi fácil para o Peixe assinar a renovação com Renyer. Mas após cinco meses de negociações e disputas entre empresários, o acordo finalmente saiu.

Na véspera da renovação, inclusive, a mãe do jogador, Leuzinete de Oliveira Damasceno, afirmou que o jovem não trabalharia mais com nenhum agente ou assessor, tamanha era a disputa em torno de seu filho.

Empresários e contratos desde os sete anos

14 de abril é um dia mais que especial! É dia de celebrar mais um ano de vida da minha segunda casa. Clube que me acolheu desde os meus nove anos de idade e desde então se faz presente em todos os dias da minha vida. Parabéns,meu Peixão! Que sua história continue cheia de glórias pic.twitter.com/dUrnTAAUSH — Renyer Oliveira🇧🇷 (@Renyer011) April 14, 2020

Renyer chamou a atenção de Robert "Bob" Zanicky, empresário americano, logo aos sete anos de idade. O primeiro acordo feito entre as partes, em 2010, previa apenas o pagamento de despesas médicas e de alimentação.

Conforme o tempo foi passando, os contrato com o empresário também foram engordando. Em 2013, os acordos previam pagamentos mensais para a família do jogador em troca de 25% de seus direitos econômicos e de 17,5% de tudo que recebesse em sua carreira. Em 2018, mais um contrato, dessa vez referente a direitos de imagem, com validade por 15 anos.

É verdade que contratos assinados entre jogadores menores de 18 anos e agentes não têm validade no , de acordo com a Lei Pelé, que regula o futebol nacional. Porém, os acordos assinados pela família de Renyer previam a renúncia de qualquer direito conferido a eles pela Fifa ou pela legislação brasileira.

Mesmo com o impasse, Zanicky foi excluído das negociações sobre o futuro do jovem, que assinou, em 2019, com o empresário Luiz Taveira, que também acabou dispensado após impasses na negociação com o Santos. O imbróglio pode ter novos desdobramentos no futuro.