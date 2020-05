Quem é Ramon, e por que ele pode ser importante para o Flamengo?

O lateral-esquerdo foi promovido da base por Jorge Jesus e é uma das grandes promessas do clube

Muito se falou sobre as grandes vendas do nos últimos anos. Garotos como Vinícius Júnior, Reinier, Lucas Paquetá, Léo Duarte e Jean Lucas, entre outros, saíram da base do clube e provaram mais uma vez que o , realmente, produz craques em casa. E o próximo jogador a compor essa lista pode ser o lateral-esquerdo Ramon.

Trajetória de Ramon no Flamengo (até agora)

Cria do , o jovem se destacou no clube da Baixada e recebeu uma oportunidade de defender o Mengão por empréstimo, no começo de 2017, ainda com 16 anos. Hoje, depois de receber muitos elogios de Jorge Jesus, foi integrado aos profissionais da equipe carioca.

Depois de chegar ao sub-17, Ramon logo se destacou na base do Flamengo e esteve no grupo que foi campeão da em 2018, ainda com 16 anos, mesmo que não tenha atuado na final marcante contra o . Virou o principal jogador de sua posição no sub-20 e logo assumiu a titularidade, sendo contratado em definitivo pelo clube.

Mais times

Com contrato até 2024, sempre foi bem cotado dentro da Gávea e logo recebeu a pecha de ser uma das grandes promessas das categorias de base do Rubro-Negro. Assim, no começo de 2020, quando o clube decidiu utilizar jovens no começo da disputa do , brilhou no time comandado por Maurício Souza.

O lateral-esquerdo Ramon e o meia-atacante Yuri César, titulares nos quatro primeiros jogos do Flamengo na , foram bem avaliados pela comissão técnica de Jesus. O segundo (Yuri César) tem boas chances de se ser integrado ao time profissional junto com Lázaro. #ODia — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 31, 2020

Ramon lateral esquerdo do Flamengo:



3 jogos

2 assistência



O MOLEQUE É MUITO BOM DE BOLA, MERECE MUITO OUTRAS OPORTUNIDADES NO TIME PRINCIPAL EM 2020... pic.twitter.com/LceFqrO9fb — TUA GLÓRIA É LUTAR! 🔴⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) January 25, 2020

Agora integrado aos profissionais, terá a oportunidade de compor o elenco de Jorge Jesus, que já elogiou o garoto em mais de uma ocasião.

Por que Ramon deve ser importante para o Flamengo?

É inquestionável: Filipe Luís será o lateral-esquerdo titular do Flamengo no futuro próximo. O ex-jogador do assumiu a titularidade logo depois de chegar, no meio de 2019, e não deixou dúvidas na torcida de que ainda é dos principais atletas da posição no planeta.

No entanto, com 34 anos, Filipe Luís não é mais nenhum garoto, ainda mais em uma posição que exige muito do físico do jogador. Assim, fica difícil imaginar que ele conseguirá atuar no mais alto nível por muito tempo. Enquanto o atleta não cai de produção, Ramon pode estar sendo preparado, para talvez, assumir a titularidade.

Renê, reserva atual do jogador, é uma excelente peça de reposição e seria titular na maioria dos clubes da Série A, mas não é possível dizer que o lateral ainda estará no Flamengo daqui a três, quatro anos. Além disso, o atleta de 27 anos tem limitações técnicas, já foi muito criticado pela torcida no passado e interessa a grandes clubes brasileiros.

Ramon em 3 jogos fez mais que o Renê em 2019.



Se for pra ter um reserva para o Filipe Luís, prefiro o garoto.



Pelo menos não é superestimado na marcação, não erra passes igual ao pereba de 2 metros, e sabe cruzar e ir na linha de fundo. — Daniel Silva 🔴⚫ (@Flamenguezz_CRF) January 26, 2020

Se jogadores como Vinícius Júnior e Reinier foram pouco aproveitados nos profissionais do Rubro-Negro antes de serem vendidos, o caso de Ramon pode ser diferente: mesmo que o lateral já receba assédio europeu, tudo indica que o clube tem planos à longo-prazo para o jogador. Talvez, isso possa começar brigando com Renê pela reserva imediata de Filipe Luís.

E mesmo caso o jogador seja vendido, terá um papel importante: possibilitará que o clube consiga manter seu elenco de estrelas.

Elogios de Jesus e interesse europeu

Jorge Jesus: "Hoje não é fácil fazer parte desta estrutura que o Flamengo está montando. É um destes jovens que vai acrescentar, como Yuri, Ramon, Vinicius. São jovens que vão cada vez evoluir mais, aprender mais a trabalhar com colegas que têm futebol superior ao deles". #gefla — Felipe Schmidt (@schmidt_felipe) February 4, 2020

O bom desempenho de Ramon no começo do ano fez com que o jogador ficasse valorizado aos olhos de uma pessoa em especial: Jorge Jesus.

Em mais de uma ocasião, o português citou o jovem para elogiar a estrutura de base do Flamengo ou quando queria falar sobre garotos de potencial no elenco do clube. Segundo Venê Casagrande, jornalista do O Dia, o Mister estaria "maravilhado" com o garoto e pretende lapidá-lo para o futuro.

E, obviamente, sempre que um jogador promissor aparece no futebol brasileiros, os gringos já estão de olho. De acordo com o noticiário estrangeiro, e já monitoram o lateral, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros. Nas cotações atuais, quase R$ 300 milhões.

No entanto, talvez o Flamengo seja o único clube brasileiro neste momento com poderio financeiro o suficiente para recusar uma proposta vantajosa do exterior. Tudo indica que Ramon realmente será aproveitado no elenco principal do Rubro-Negro.