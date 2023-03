Quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro após saída de Paulo Pezzolano?

Treinador uruguaio comunicou sua saída do Cruzeiro após a eliminação na semifinal do Mineiro para o América

Após a eliminação do Cruzeiro para o América-MG, na semifinal do campeonato Mineiro, o técnico Paulo Pezzolano anunciou que não é mais técnico do time. A derrota e o anúncio aconteceram neste domingo (19) e a Raposa deve iniciar a disputa do Brasileirão com um novo técnico.

Pela semifinal do estadual, o Cruzeiro perdeu as duas partidas para o América, por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Ao final do confronto, o 'Papa' participou da entrevista coletiva e comunicou sua decisão de deixar a Toca da Raposa.

Ele cita que a decisão já tinha sido tomada em dezembro.

"É uma decisão nada quente nem nada, é uma decisão tomada com muita finalidade, muito pensada. A decisão está tomada desde dezembro junto à direção", disse Pezzolano.

No comando da equipe de Belo Horizonte, Pezzolano alcançou o principal objetivo: levar o clube de volta à Série A. E conseguiu isso com o título de campeão da segunda divisão. Sob sua batuta, a equipe mineira fez 68 jogos, venceu 38, empatou 13 partidas e contou com 16 derrotas.

Ele citou que não vinha conseguindo se comprometer totalmente com seu trabalho em 2023.

"Sinceramente, eu não estava 100% a partir de dezembro e eu acho que esse clube gigante como o Cruzeiro, Ronaldo, Paulo André, Pedro Martins, todos que trabalham no Cruzeiro, jogadores, estafe, precisam de um treinador que esteja 1000%", falou o 'Papa'.

Ainda não existem informações sobre quem deve assumir o time de Minas Gerais. O movimento deve ser rápido, visando a estreia do Cruzeiro no Brasileirão, que acontece em 15 de abril, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.