Quem é Pablo Marí, zagueiro do Manchester City desejado pelo Flamengo

Aos 25 anos, o espanhol ainda sonha em fincar suas raízes em um clube; jogo aéreo e bom passe marcaram passagem na segundona espanhola

Depois do insucesso para trazer os zagueiros Jemerson, Zapata e Miranda, o encaminhou mesmo a contratação do espanhol Pablo Marí. Canhoto de 25 anos e com 1,91m de altura ele deverá chegar sem custos depois que seu vínculo com o se encerrou. É isso mesmo: o novo candidato a xerifão rubro-negro pertencia à equipe inglesa, mas a curiosidade é que jamais vestiu oficialmente a camisa dos Citizens. Chegando à Gávea, a expectativa é de chegar para brigar pela vaga de titular com Léo Duarte. Jogadas aéreas e boa saída de bola são as suas principais características.

Chegada ao City

Pablo Marí foi revelado pelo Mallorca, mas defendia o modesto Nastic de Tarragona, da Catalunha, quando o Manchester City o contratou em 2016. Logo, o zagueiro foi emprestado ao também catalão , uma espécie de satélite espanhol dos ingleses. Não teve grande sucesso e na temporada 2017-18 foi chegou por empréstimo ao NAC Breda, da .

Perfil de líder

No futebol holandês, aflorou uma de suas características principais: o espírito de liderança. Apesar da campanha no meio da tabela, o espanhol era capitão do time, mas não seguiu na .

Auge da carreira no La Coruña

Emprestado pelo Deportivo, que tinha opção de compra ao final da temporada, Pablo Marí fez boa dupla de zaga com Domingos Duarte. Ao final da última temporada a equipe da Galícia tinha a sexta defesa menos vazada, mas não conseguiu superar o Mallorca, justamente o clube que o revelou, para subir à primeira divisão - inclusive perdendo, de cabeça, um gol que poderia ter mudado os destinos dos galegos.

Pontos fortes em campo

Acertado com o Flamengo, Pablo Marí possui como suas principais características, os lançamentos da defesa e o bom jogo aéreo. pic.twitter.com/zpfsNXkjv5 — Gávea News (@gavea_news) 10 de julho de 2019

Por conta dos 1,91m, obviamente que um dos fortes de Pablo Marí são as disputas pelo alto. Na última temporada, acertou 50% das finalizações de cabeça e duas delas terminaram em gols. Contudo, o canhoto teve como número mais expressivo a boa qualidade no passe: na segunda divisão espanhola teve a segunda melhor marca entre os defensores, com media de acerto de 86.9% segundo a Opta Sports.

Busca por tranquilidade pode esperar

O acesso com o La Coruña era um dos maiores objetivos de Marí, que após sucessivos empréstimos queria se assentar por mais tempo em um lugar: “Acho que é o momento de ficar em um lugar e ficar por quatro ou cinco anos em um clube, ficar tranquilo e defender com o máximo orgulho, dizendo ‘este é o meu time por muitos anos’”, disse em entrevista concedida ao Marca, da , em novembro de 2018.

Esta tranquilidade não veio. Mas com uma idade ainda boa para atingir o seu auge, os três anos que deverão ser firmados com o Flamengo podem dar ao espanhol esta chance de criar raízes em um clube. A promessa de melhorar ainda mais a saída de bola, enquanto também fortalece o pelo alto, também poderão ser muito bem aproveitados sob o comando de Jorge Jesus, que indicou o jogador.