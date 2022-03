Quem é Otávio, brasileiro que joga pela seleção de Portugal?

O meia Otávio, brasileiro naturalizado português, foi peça fundamental para manter viva a esperança da seleção portuguesa de se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

Na partida contra a Turquia, pela semifinal da repescagem Europeia, Otávio marcou o gol que abriu o placar do duelo e contribuiu com uma assistência na partida que acabou em 3 a 1 para os lusitanos - o também luso-brasileiro Matheus Nunes fez o terceiro gol. Portugal agora enfrenta a Macedônia do Norte na final, e quem vencer estará classificado para a Copa do Mundo do Qatar.

Mas quem é Otávio?

Nascido na Paraíba, Otávio começou na base do Santa Cruz, antes de ir para o Internacional, onde terminou sua formação, e fez seus primeiros jogos como profissional. Pelo Colorado, Otávio fez 62 jogos, marcando sete gols, antes de ser negociado com o Porto.

Treinado por Dunga no Internacional, Otávio revelou em entrevista à ESPN que uma "bronca" do técnico fez com que o jogador cuidasse mais de seu corpo.

Otávio Monteiro, com 18 anos, atuando no Internacional na temporada 2013:



⚔️ Jogos: 39

⚽️ Gols: 7



💰 Comprado pelo FC Porto, em agosto de 2014 por 7 milhões de euros. pic.twitter.com/bL0BvpBZ8p — Internacional TimeLine  (@InterTimeLine) April 3, 2020

"Ele disse que precisava me cuidar, que precisava cuidar do meu corpo, porque era meu instrumento de trabalho. E graças a essa conversa eu me motivei e sigo até hoje me cuidando demais, nunca mais deixei passar. O Dunga é um cara fantástico, e o agradeço até hoje. Quando você ouve algo assim de um capitão vencedor de Copa do Mundo, tem um peso ainda maior. Foi muito bacana, porque ele confiava em mim e demonstrava isso", disse o jogador.

Negociado com o Porto em 2014, Otávio foi emprestado para o Vitória de Guimarães no início de sua empreitada europeia. O meia fez 40 jogos, marcou sete gols, e contribuiu com oito assistências, em duas temporadas emprestado.

A partir de 2016, contudo, sua história com o Porto começou a ser escrita. Até aqui foram 228 jogos, 24 gols e um total de cinco taças levantadas (duas vezes o Campeonato Português, além de uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira).

Já com a seleção portuguesa a história é nova. Depois de se naturalizar português, Otávio recebeu sua primeira convocação em 2021. Até aqui foram apenas três jogos, mas com um excelente aproveitamento de dois gols... o último deles, contra os turcos, muito importante para levar a equipe das Quinas para o Mundial no Qatar.