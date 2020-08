Quem é o treinador com mais títulos de Campeonato Paulista?

Veja quais são os técnicos que mais vezes foram campeões do Paulista

Teremos Derby na final do Paulistão! e vão novamente decidir o estadual tendo treinadores com histórias diferentes: enquanto Tiago Nunes pode conquistar seu primeiro título paulista, Vanderlei Luxemburgo pode ser campeão pela nona vez.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Caso Luxa e o realmente saiam campeões do de 2020, o treinador ultrapassaria Lula e se tornaria o maior vencedor da história da competição. Caso saia derrotado, continuará empatado com o lendário comandante do Santos de Pelé, Pepe, Coutinho, entre outros.

Mais times

Técnicos com mais títulos paulistas na história:

8 Lula

8 Vanderlei Luxemburgo*

7 Osvaldo Brandão

4 Del Debbio

3 Antoninho

3 Fábio Carille

3 Joreca

3 Muricy Ramalho



* Está na final de 2020 — Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) August 3, 2020

Enquanto Lula conquistou todos os seus títulos pelo , Luxemburgo tem quatro títulos pelo Palmeiras, dois pelo e um por Corinthians e . Da mesma forma, ambos também empatam como os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro.

Veja todos os treinadores com mais de um título do :

Mais artigos abaixo

Lula - 8 (Santos)

Vanderlei Luxemburgo - 8 (Palmeiras - 4, Santos - 2, Corinthians - 1 e Bragantino - 1)

Osvaldo Brandão - 7 (Palmeiras - 4, Corinthians - 2 e - 1)

Del Debbio - 4 (Corinthians)

Antoninho - 3 (Santos)

Fábio Carille - 3 (Corinthians)

Joreca - 3 (São Paulo)

Muricy Ramalho - 3 (Santos - 2 e - 1)

Carlos Alberto Silva - 2 (São Paulo)

Cilinho - 2 (São Paulo)

Dorival Júnior - 2 (Santos)

Elísio Ferreira - 2 (Portuguesa)

Formiga - 2 (Santos e São Paulo)

Jorge Vieira - 2 (Corinthians)

Mário Travaglini - 2 (Palmeiras e Corinthians)

Nelsinho Baptista - 2 (Corinthians e São Paulo)

Pepe - 2 (Santos e Inter de Limeira)

Rato - 2 (Corinthians)

Telê Santana - 2 (São Paulo)

Ventura Cambon - 2 (Palmeiras)

Vicente Feola - 2 (São Paulo)

Além de ser um dos treinadores com mais títulos, Luxemburgo também tem um vice-campeonato: em 1998, sob o comando do Corinthians, perdeu a final da competição para o São Paulo, de Nelsinho Baptista. Lula, por outro lado, tem três vices: perdeu 1957 para o São Paulo de Béla Guttmann, em 1959 para o Palmeiras de Osvaldo Brandão e em 1968, no Corinthians, para o Santos de Antoninho.

Em 2019, Fábio Carille conquistou o terceiro título consecutivo pelo Corinthians: o treinador foi campeão em todas as vezes que participou da competição, mas terminou demitido após campanha ruim no Brasileirão. Assim, Tiago Nunes tenta aplicar seus métodos para continuar com a dominância do Corinthians nos últimos anos.