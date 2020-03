Quais são os números de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras?

Técnico chegou sob forte desconfiança, mas registra um aproveitamento de 69% em 14 jogos disputados

Buscando voltar ao caminho das conquistas, Vanderlei Luxemburgo chegou ao sob forte desconfiança no início do ano, mas os seus números são animadores para o início de trabalho.

Com apenas dois meses no comando, o treinador comandou a equipe em 14 jogos ( , e ), registrando oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 69%.

Confira os números de Luxemburgo no Palmeiras!

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS Nº DE GOLS MARCADOS Nº DE GOLS SOFRIDOS 14 8 5 1 22 6

CAMPEONATO PAULISTA - 2020



Foto: Ivan Storti/ FC



Com 19 pontos, atualmente o Palmeiras divide a liderança do Grupo B do com o Santo André, registrando cinco vitória, quatro empates e uma derrota. Um aproveitamento de 63,3%.

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Vanderlei Luxemburgo terá um tempo - inderterminado - para melhorar o futebol da equipe, que acumula três empates seguidos no torneio estadual.

DATA JOGO FASE 22 de janeiro de 2020 0 x 4 Palmeiras Primeira rodada 26 de janeiro de 2020 Palmeiras 0 x 0 Segunda rodada 29 de janeiro de 2020 Palmeiras 4 x 0 Oeste Terceira rodada 2 de fevereiro de 2020 2 x 1 Palmeiras Quarta rodada 8 de fevereiro de 2020 0 x 1 Palmeiras Quinta rodada 16 de fevereiro de 2020 Palmeiras 3 x 1 Sexta rodada 21 de fevereiro de 2020 Palmeiras 1 x 0 Sétima rodada 29 de fevereiro de 2020 Santos 0 x 0 Palmeiras Oitava rodada 7 de março de 2020 Palmeias 1 x 1 Ferroviária Nona rodada 14 de março de 2020 Inter de Limeira 0 x 0 Palmeiras Décima rodada

COPA LIBERTADORES - 2020



Palmeiras venceu na Arena por 3 a 1 na segunda rodada / Foto: Getty Images

Com 100% de aproveitamento, o é líder do Grupo B, com seis pontos, após estrear com vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Tigre, e o triunfo sobre o Guaraní por 3 a 1.

Atualmente, o torneio está suspenso por conta da pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19). O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmou que a entidade pretende retomar a Copa Libertadores no dia 6 de maio. Vale ressaltar que essa data é uma estimativa de retorno, e não uma confirmação.

DATA JOGO FASE 4 de março de 2020 Tigre 0 x 2 Palmeiras Primeira rodada - fase de grupos 11 de março de 2020 Palmeiras 3 x 1 Guaraní Segunda rodada - fase de grupos

FLORIDA CUP - 2020



Palmeiras conquistou o primeiro título no ano no torneio amistoso internacional / Foto: / Divulgação

O Palmeiras iniciou o ano comemorando o título da Florida Cup após ter vencido de virada o New York City por 2 a 1, com gols de Lucas Lima e Willian Bigode.

Na primeira rodada, o Verdão empatou com o sem gols, mas venceu nos pênaltis, ganhando assim dois pontos. Com o triunfo sobre o rival nova-iorquino pela segunda partida, subiu a cinco pontos, superando o Atlético Nacional, que ficou com quatro. O , no fim, terminou em terceiro, com três pontos.