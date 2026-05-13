Quem é o jogador mais jovem da história da Copa do Mundo da FIFA?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 está programada para começar em junho na América do Norte, no México e no Canadá, e reunirá os melhores talentos de todo o mundo para disputar o prestigioso troféu.

Além de superestrelas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o torneio também contará com alguns dos jovens jogadores mais empolgantes do mundo, com adolescentes talentosos como Lamine Yamal, Estevao e Yan Diomande, todos com o objetivo de brilhar na competição e consolidar seu status como os melhores jovens talentos do mundo.

Quem é o jogador masculino mais jovem da história da Copa do Mundo da FIFA?

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O jogador masculino mais jovem da história da Copa do Mundo da FIFA é ninguém menos que Norman Whiteside. O astro do Manchester United tinha apenas 17 anos e 41 dias quando jogou pela Irlanda do Norte contra a Iugoslávia na primeira partida da competição de 1982 na Espanha

A participação de Whiteside significou que ele bateu o recorde anteriormente detido pela lenda brasileira Pelé, e ele admitiu desde então que sua estreia causou um caos.

“Quando Billy [Bingham] anunciou a escalação, a mídia mundial invadiu nosso hotel”, disse ele ao site da FIFA. “Você se lembra de David Beckham no LA Galaxy, quando metade do campo estava cheio de câmeras? Foi parecido, porque eu estava prestes a bater o recorde de Pelé.

“Fazer tudo isso ainda tão jovem — como falar com a imprensa mundial, algo que eu nunca tinha feito antes — e sei que hoje em dia eles recebem algum treinamento para lidar com a mídia, mas nós não tínhamos nada disso. Eu estava lá no hotel e 200 pessoas começaram a fazer perguntas. Tudo era novidade para mim. Pelé mandou um videinho [depois da partida] e dizia: ‘Norman, quero te parabenizar e espero que você continue e faça o que eu fiz, e ganhe três Copas do Mundo!’ Eu não conseguia parar de rir, é hilário.”

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E esse não foi o único recorde que ele conquistou naquela partida. Whiteside recebeu um cartão amarelo contra a Iugoslávia, garantindo assim o título de jogador mais jovem a receber um cartão amarelo em uma partida da Copa do Mundo. Ele acrescentou: “Fui o único a receber cartão naquele jogo, então sou o mais jovem a receber um cartão amarelo em uma Copa do Mundo também! Eu estava um pouco entusiasmado demais, se é que dá para dizer assim.”

A Irlanda do Norte teve uma campanha incrível no torneio, causando espanto em todo o mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre a Espanha a caminho das quartas de final. Uma derrota por 4 a 1 para a França acabou por acabar com seus sonhos, embora a seleção tenha se classificado novamente em 1986.

Whiteside não conseguiu marcar na Copa do Mundo de 1982, mas balançou as redes quatro anos depois e recebeu um presente muito especial por seu gol.

“Eles distribuem dez relógios em cada torneio para os dez gols mais rápidos”, explicou ele. “Fui o nono artilheiro mais rápido na Copa do Mundo do México e não tirei esse relógio do pulso desde aquele dia. Pode valer apenas 200 libras, mas não estou preocupado com seus Rolexes e todas essas coisas – eu tenho este aqui.”

Whiteside conquistou troféus com o Manchester United, marcando um gol decisivo brilhante contra o Everton na final da FA Cup de 1985. No entanto, menos de 10 anos após sua estreia na Copa do Mundo, ele foi forçado a se aposentar do futebol devido a lesões persistentes no joelho.

Classificação Jogador Idade Torneio 1. Norman Whiteside Irlanda do Norte x Iugoslávia 17 anos e 41 dias Copa do Mundo de 1982 2. Samuel Eto'o Camarões x Itália 17 anos e 99 dias Copa do Mundo de 1998 3, Femi Opabunmi Nigéria x Inglaterra 17 anos, 101 dias Copa do Mundo de 2002 4. Saloman Olembe Camarões x Áustria 17 anos e 185 dias Copa do Mundo de 1998 5. Pelé Brasil x URSS 17 anos e 235 dias Copa do Mundo de 1958

Quem é a jogadora mais jovem da história da Copa do Mundo da FIFA?

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A sul-coreana Casey Phair entrou para a história em 2023 ao se tornar a jogadora mais jovem da história da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Phair saiu do banco durante a derrota da Coreia do Sul por 2 a 0 para a Colômbia, em Sydney, com apenas 16 anos e 26 dias de idade.

A adolescente foi convocada para a seleção da Copa do Mundo após marcar cinco gols em apenas dois jogos pela seleção sub-17. Phair era tão jovem na época da convocação que, na verdade, não estava vinculada a nenhum clube e jogava futebol em uma academia nos Estados Unidos.

O técnico Colin Bell falou sobre sua decisão de dar a Phair uma estreia histórica após a partida, dizendo aos repórteres: “É difícil para uma jogadora entrar em campo, seja qual for a idade, quando o time está perdendo por 2 a 0 e causar impacto. Mas eu quis colocá-la em campo para proporcionar essa experiência a ela e, ao mesmo tempo, enviar um sinal a todos do nosso elenco de que esse tipo de jogadora é o futuro.

“Ela mereceu a chance de jogar. Treinou muito bem, tão bem quanto qualquer outra. Casey é o futuro desta equipe. Precisamos de jogadoras fortes, rápidas e com presença física. Ainda estamos na competição. Ainda temos chances de avançar, mas precisamos de mais intensidade. Precisamos disso no nível dos clubes na Coreia do Sul, precisamos desse tipo de jogadora. Casey tem velocidade e potência — é nesse aspecto que o resto da equipe precisa se destacar.”

A Coreia do Sul perdeu suas duas primeiras partidas da fase de grupos contra Marrocos e Colômbia na Copa do Mundo e terminou em último lugar, mas resgatou um pouco do orgulho ao empatar em 1 a 1 com a Alemanha, resultado que também eliminou as bicampeãs do torneio.

Enquanto isso, Phair se tornou profissional após o torneio e assinou um contrato de três anos com o Angel City, da NWSL, tornando-se a jogadora mais jovem da história do Angel City na época.