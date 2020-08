CRB x Cruzeiro ao vivo: siga em tempo real o jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Uma boa tarde a você, leitor!

Dia de decisão na Copa do : o , depois de perder do CRB em Minas Gerais pela terceira fase do , ainda no pré-pandemia, terá que reverter o resultado para tentar a classificação para a quarta fase da competição.

A bola rola à partir das 16h (do horário de Brasília), mas você já vai acompanhando tudo o que cerca a partida com a Goal, seja no pré, durante e pós-jogo!