Quem é Niclas Fullkrug, o "herói" da Alemanha na Copa do Mundo?

Sua primeira convocação para a seleção alemã veio aos 29 anos e já chegou causando impacto positivo em jogo decisivo

Copas do Mundo são o palco perfeito para times e pessoas aparecem como verdadeiras surpresas, diante de tantos nomes consagrados em campo. A famosa expressão do "heroi improvável" se aplica perfeitamente a Niclas Fullkrug, que marcou um gol muito valioso, responsável por deixar a Alemanha com sobrevida para a última rodada da fase de grupos do Mundial.

O atacante do Werder Bremen recebeu sua primeira convocação para a seleção da Alemanha com 29 anos. Nascido em 1993, Fullkrug foi chamado por Hans Flick como suplente após a lesão de Timo Werner e de outras duas opções para o ataque alemão.

Em sua curta carreira na seleção, o jogo contra a Espanha marcou apenas sua terceira partida pelo Die Mannschaft. Nesses três jogos, ele marcou dois gols.

Ele foi peça fundamental para o retorno do Werder Bremen à Bundesliga. Na temporada 21/22, o centroavante participou de 33 partidas do Bremen na segunda divisão e marcou 19 gols, além de dar oito assistências.

Conhecido pela força física, Fullkrug tem o apelido de "Lücke" (lacuna ou vão, em português), por conta de sua dentição frontal espaçada. Até o próprio Bremen já brincou com a situação em um post de Twitter.

Algo que é quase um ritual para ele é se preparar para as partidas ouvindo a icônica canção "Eye of the Tiger", da banda Survivor, que é a música tema do filme Rocky III, lançado em 1982.

Na atual temporada, jogando pelo Werder Breman, Niclas já balançou as redes 10 vezes e deu dois passes para gols, isso tudo em apenas 14 partidas. O treinador da seleção alemã aproveitou o bom momento do jogador e apostou no seu faro de gol e foi recompensado.

Fullkrug precisou de apenas 12 minutos em campo para anotar o que talvez tenha sido o gol mais importante de sua carreira até aqui.

A Alemanha perdia o jogo para a Espanha e ficava muito perto de mais uma eliminação precoce, até que o atacante recebeu um passe de Musiala e estufou a rede de Unai Simón e deu números finais ao jogo, que pode ter sido fundamental para o sonho do pentacampeonato mundial dos alemães.