Quem é Mandaca, volante promovido por Mancini no Corinthians?

Jovem meio-campista fez sua estreia com a camisa do Timão na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista

A tarde do domingo, 9 de maio, será inesquecível para Luis Gustavo da Silva Machado Duarte, também conhecido como Mandaca. Na última partida da fase de grupos do Paulistão, o treinador do Corinthians, Vágner Mancini, escalou o jovem jogador, que fez sua estreia como profissional no Timão. De quebra, o jovem ainda marcou um gol no duelo.

A torcida do Corinthians foi surpreendida com a escalação de titular do jovem meio-campista de apenas 19 anos. Porém, em sua estreia oficial, Mandaca não atuou em sua posição de origem, mas foi deslocado para a lateral-direita. Aos 18 minutos do segundo tempo, o jovem recebeu um toque de cabeça de Fábio Santos e balançou as redes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Corinthians entrou em campo para a última rodada da fase de grupos com um time misto. Nomes como Cássio, Fágner, Ramiro e Luan receberam um descanso e não ficaram nem no banco de reservas. Essa foi a oportunidade de ver o serviço de jovens das categorias da base.

Nascido em 2 de outubro de 2001, Luis Mandaca chegou ao Corinthians por empréstimo. O time que o revelou foi o CSP, de João Pessoa, na Paraíba. O empréstimo para o Alvinegro foi realizado em setembro de 2020 e ia até fevereiro de 2022.

Entretanto, o potencial do meia chamou a atenção de Mancini, que requisitou a contratação em definitivo. O Timão comprou 70% dos direitos do jogador. De acordo com o Globo Esporte, o time paulista vai pagar R$ 800 mil por Mandaca, em 10 parcelas.

Em 2020, jogando pela equipe sub-20 do Timão, Mandaca fez 27 jogos e marcou três gols. Suas atuações fizeram se destacar no grupo e logo capturou o olhar de Mancini.

Com problemas e limitações financeiras, o Corinthians tem buscado nomes jovens e de custo mais baixo. Um nome como o de Mandaca pode ser muito importante para o projeto do Timão no ano de 2021.