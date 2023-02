Quem é Luciano Vietto, atacante do Al Hilal e algoz do Flamengo no Mundial de Clubes

O argentino fez o terceiro gol da vitória dos sauditas sobre os rubro-negros, na semifinal do Mundial de Clubes

Luciano Vietto, atacante argentino de 29 anos foi, ao lado de Salem Al Dawsari, o grande carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes. O Al Hilal venceu o Rubro-Negro por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes e, desta forma, avança para enfrentar Real Madrid ou Al Ahly na grande decisão. Autor do terceiro gol da equipe saudita, Vietto vivenciou nos gramados do Marrocos o que talvez seja o ponto alto de sua carreira sob o ponto de vista global.

Vietto começou sua carreira nas categorias de base do Estudiantes de La Plata, mas ainda antes de estrear como profissional foi contratado pelo Racing. Pelo clube alviceleste, estreou em 2012 e foi vendido ao Villarreal, da Espanha, em 2014.

Já em sua primeira temporada na Europa, marcou 20 gols pelo Villarreal e foi contratado pelo Atlético de Madrid, mas não conseguiu engrenar vestindo a camisa colchonera e chegou a ser emprestado ao Sevilla, onde fez 10 gols, e depois ao Valencia, onde estufou as redes em cinco ocasiões. O argentino ainda foi emprestado ao Fulham, mas ficou na Inglaterra por apenas uma temporada. Em 2019/20 foi contratado pelo Sporting Clube de Portugal.

Vietto disputou duas temporadas pelos Leões de Alvalade, só que mais uma vez sem o brilho que se esperava – apesar do título português de 2020/21, do qual teve pouca participação. Foi quando o Al Hilal entrou na jogada para contratá-lo. Desde então, Vietto voltou a mostrar bons momentos, apesar de um período emprestado ao Al-Shabab entre 2021 e 2022. Mas a partir de agora, o argentino será lembrado no imaginário popular do Brasil – e, claro, entre os sauditas – como carrasco do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes.