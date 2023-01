Quem é Lorran, a promessa do Flamengo que superou marca de Vinícius Jr?

Meia-atacante se tornou o mais jovem jogador a marcar no profissional do Rubro-Negro

Com 16 anos, 6 meses e 20 dias, o meia-atacante Lorran se tornou o mais jovem jogador a marcar no futebol profissional do Flamengo, superando a marca de Vinícius Júnior, que havia marcada com 17 anos.

O jovem do Flamengo foi o responsável por garantir o empate por 1 a 1 contra o Bangu, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, recebendo uma oportunidade já que o elenco principal se prepara para a disputa da Supercopa do Brasil. Antes disso, Lorran já havia participado da estreia do Flamengo na competição, contra o Audax, por alguns minutos.

"Muito feliz por tudo o que acontece na minha vida. Eu fico feliz pelo gol, mas não satisfeito pelo resultado. Agora é trabalhar e focar, que seja o primeiro de muitos gols. É o momento que vai ficar marcado na memória - disse o jovem ao deixar o gramado."

Abaixo, a GOAL destaca quem é Lorran.

Quem é Lorran, a promessa do Flamengo?

Lorran é considerado uma das principais joias das categorias de base do Flamengo no momento. Atuando como um meia-atacante, o jogador é conhecido por seus dribles curtos e por ter um chute forte com a perna esquerda. Cria da Cidade de Deus, o jogador fez sua carreira na base do Rubro-Negro.

Aos 16 anos, Lorran é visto com uma personalidade forte dentro do campo por seus treinadores e companheiros: "O Lorran é um jovem muito talentoso, ele tem as características que a torcida do Flamengo gosta, ele alia velocidade e qualidade técnica, e eu acho que o Flamengo vai dar frutos muito cedo", afirmou o técnico Mario Jorge.

"Não sabia que era o mais jovem a fazer o gol, e estou muito feliz de estar participando deste processo. É um menino muito ouvinte também, isso que é legal, ele de todas as formas tenta ouvir e captar a informação para que transforme em ação dentro do campo."

Capaz de atuar nas principais posições do setor ofensivo, Lorran tem um estilo de jogo capaz de buscar o um contra um a todo momento, além de ter uma presença constante na área do adversário.

Destaque da base do Flamengo, o jovem já tem uma multa avaliada em mais de R$ 280 milhões. Em 2022, foi o artilheiro do sub-17, com 17 gols, recebendo mais oportunidades no time principal e no sub-20 da equipe para disputar a Copa São de Futebol Júnior em 2023, tendo marcado dois gols.