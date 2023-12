Quem é Jordana Araújo, nova comentarista do SporTV?

Jornalista aceitou proposta para trocar de emissora e já foi anunciada pela nova casa

O Grupo Globo anunciou, na última quinta-feira (7), a contratação da comentarista Jordana Araújo, considerada uma das revelações da Band nos últimos anos. A jornalista aceitou a proposta para trocar de emissora e pediu demissão do canal paulista. A adição de Jordana ao grupo de comentaristas é parte do projeto da Globo para fortalecer suas transmissões de futebol feminino. Para 2024, a ideia é ter mais de 100 jogos da modalidade transmitidos pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV por assinatura.



Jordana vem da periferia de Osasco, na Grande São Paulo, e sempre teve o sonho de ser jornalista, apesar de ouvir de muitas pessoas que aquele era um ideal impossível por causa da origem dela. Caçula de cinco irmãos, sempre viveu o futebol em família ao lado da mãe, Vera, e do pai, Francisco, todos reunidos para ver futebol na TV desde que ela era criança.



No caminho para a realização do sonho de atuar nessa profissão, Jordana foi babá, recepcionista, arquivista, trabalhou no Ceagesp e finalmente entrou em uma faculdade de jornalismo. Teve que trancar o curso em 2015, quando ficou grávida. Pietro, seu filho, hoje está com oito anos de idade.



"Eu sempre fui muito de falar de futebol e dessa paixão pelo jornalismo. Escutava das pessoas que eu não iria conseguir por ser da periferia de Osasco, por ser uma mulher preta. Eu sou de 1993 e minha infância passa ali pelo início dos anos 2000. Naquela época a gente tinha pouquíssimas mulheres como referência no jornalismo esportivo. Isso servia para reforçar ainda mais esses tipos de comentários. Ouvi muito frases como: 'Esse espaço não foi feito para mulher'; 'Futebol é coisa de homem'. Minha mãe sofria muita represália também por conta disso, por apoiar esse meu sonho. As pessoas usavam muito disso para tentar me desencorajar, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar", conta a jornalista.



A retomada dos estudos de Jordana veio em 2019, e pouco depois vieram também oportunidades de comentar partidas nas transmissões do Paulistão Feminino no canal próprio da FPF (Federação Paulista de Futebol), na época um projeto que colocava apenas mulheres na cobertura dos jogos dessa competição.



Jordana passou a estagiar no Grupo Bandeirantes, no rádio, e depois foi contratada. Foi repórter da BandNews FM e participou de um quadro no qual comentava futebol no programa "Band Esporte Clube", em TV aberta, nas tardes de sábado. O sucesso chamou atenção da direção da Globo, que contratou a jornalista para o seu time de comentaristas esportivos.