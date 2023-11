Quem é John Kennedy, o garoto que fez o gol do título do Fluminense na Libertadores

Jovem atacante foi um dos destaques do Fluminense na competição, com quatro gols marcados

Herói do Fluminense na Copa Libertadores, o atacante John Kennedy foi a arma secreta do time de Fernando Diniz na decisão da competição. O treinador optou por iniciar com o jovem no banco de reservas, mas acionou o camisa nove aos 35 minutos da segunda etapa. Aos nove minutos da prorrogação, John Kennedy marcou o gol que deu o primeiro título do Tricolor na história da competição.

Após o gol marcado, porém, o atacante acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro Wilmar Roldán subir as escadas que ligam o gramado com a arquibancada para comemorar junto com a torcida tricolor.

Na semifinal, a situação foi parecida. O Fluminense 1 a 0 para o Internacional, resultado que significaria a eliminação na Libertadores, quando John Kennedy entrou em campo. O atacante de 21 anos substituiu Felipe Melo no intervalo nas alterações realizadas pelo técnico Fernando Diniz na tentativa de virar sobre o Colorado para evitar pênaltis e carimbar a vaga na final. Deu certo.

A cria da base do Flu foi decisiva e marcou o gol de empate aos 36 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois, German Cano garantiu a virada e a classificação tricolor.

O atacante já havia sido importante na campanha da equipe nas quartas e nas oitavas de final. Nas quartas, o camisa nove marcou um gol no jogo da volta contra o Olímpia. Nas oitavas, John Kennedy decidiu a partida de volta contra o Argentinos Juniors, marcando um gol e dando uma assistência.

John Kennedy é mais uma revelação de Xerém, a estrelada base do Fluminense. O garoto começou a jogar entre os profissionais em 2020, mas enfrentou dificuldades para se firmar. Em 2021, conseguiu brilhar em um Fla-Flu. Na ocasião, o jogador então com 19 anos marcou duas vezes na vitória por 3 a 1, válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Para 2023, John Kennedy fora emprestado para a Ferroviária. No Paulistão, fez seis gols em 11 jogos, mas o bom desempenho não conseguiu evitar o rebaixamento do time de Araraquara no Estadual.

O atacante esteve perto de ser negociado como Chicago Fire na MLS, mas retornou ao Flu ainda no primeiro semestre. A decisão foi providencial para o Tricolor, e na Libertadores já tem três gols e três assistências.